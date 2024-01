Ni 'Naruto' ni otro anime del Big Three. La gran inspiración para el creador de 'Jujutsu Kaisen' fue 'Neon Genesis Evangelion' y la serie ya nos ha dejado unas cuantas referencias explosivas

Cuando te metes en el mundo de 'Jujutsu Kaisen' es fácil acordarte de 'Naruto' porque hay unas cuantas similitudes demasiado obvias... Hasta el punto de que Gege Akutami ha confesado que la inspiración para Satoru Gojo fue un ninja de Konoha.

Eso sí, su gran inspiración a la hora de trabajar en 'Jujutsu Kaisen' no fueron los animes del Big Three ni otras series similares, si no 'Neon Genesis Evangelion' y las películas de terror clásicas.

¡Este artículo contiene spoilers de la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen'!

Súbete al Eva, Yuji

A 'Jujutsu Kaisen' no le faltan momentos turbios, y en la segunda temporada del anime estamos llegando a un nuevo nivel. De hecho, Akutami se inspiró en las películas de terror para poder encajar bien los momentos más terroríficos. En en especial, 'Noroi': 'The Curse', de Kōji Shiraishi, fue una de sus grandes influencias con sus temas de asesinatos, hechicería, sacrificios y posesiones.

Pero en cuanto a otros animes, 'Jujutsu Kaisen' también ha tenido sus influencias y ha revelando en el pasado que 'Neon Genesis Evangelion' es una de sus principales inspiraciones. Y este impacto ya ha quedado más claro que el agua en el episodio 30 del anime, que da el pistoletazo de salida al Arco del Incidente de Shibuya.

En este capítulo se descubre que Kokichi Muta (también conocido como Mechamaru) era el traidor dentro del grupo de los hechiceros porque Mahito y Suguru Geto le habían prometido un cuerpo normal. Aunque en realidad Kokichi tenía su propio plan y había construido un arma secreta para enfrentarse a ellos: un robot gigante al más puro estilo de un EVA.

En especial, el mecha de Kokichi parece una mezcla entre las unidades de Rei, Asuka y Shinji, y 'Jujutsu Kaisen' nos deja varias escenas que recuerdan al anime clásico de 'Evangelion'. Además, la manera en la que Kokichi utiliza su energía maldita es muy similar a cómo los pilotos manejan sus unidades.

Para que quede aún más claro, MAPPA también utilizó planos similares al anime de Hideaki Anno, aunque también ha rendido homenaje a otros animes de mechas clásicos como 'Gurren Lagann'. El estudio aprovechó las referencias visuales al máximo, replicando algunos de los combates más famosos de 'Evangelion' y muchos de sus planos más impactantes.

Eso sí, por lo visto la mayor influencia de 'Neon Genesis Evangelion' en Gege Akutami fue el propio Shinji. Porque para el mangaka rompió muchos estereotipos de cómo debía ser un héroe de anime tradicional. Bueno, y que Hideaki Anno dejó sin resolver gran parte de la trama a propósito, aunque esperemos que Akutami no quiera replicar esto último.

