Es uno de los fracasos en cines más injustos de los últimos años. Una película repleta de escenas y canciones inolvidables que Prime Video va a borrar de su catálogo

No son pocas las buenas películas que han fracasado en taquilla como consecuencia de los cambios de hábitos del público desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Algunas quizá no merecían triunfar, pero otras cintas merecieron mucha mejor suerte en salas y hoy vengo a hablaros de una de ella: se trata de 'En un barrio de Nueva York' ('In the Heights'), disponible para ver en Prime Video.

Adaptación del musical teatral de Lin-Manuel Miranda, el mismo genio detrás de 'Hamilton', 'En un barrio de Nueva York' llegó a las carteleras en junio de 2021 (en realidad, debería haber llegado a las salas un año antes pero Warner decidió retrasarla en busca de un mejor espacio) y lamentablemente se estrelló en cines ya que apenas ingresó 45 millones de dólares; había costado 55M$.

Un fracaso en toda regla que incluso llevó a que el estudio decidiera no editarla en formato físico en España, algo que me parece incomprensible si tenemos en cuenta que sí llegó en otros países hasta en 4K e incluyendo el doblaje en castellano. De ahí que su disponibilidad en la plataforma de streaming de Amazon sea aún más importante, pero cuidado: la película dejará de estar en el catálogo de Prime Video dentro de 11 días.

¡Paciencia y fe!

La historia de la película gira alrededor de los vecinos de Washington Heights, un barrio de Nueva York, prestándose especial atención a Usnavi (Anthony Ramos, protagonista de 'Transformers: El despertar de las bestias'), el dueño de una bodega; está enamorado de Vanessa (Melissa Barrera, a quien vimos en las dos últimas entregas de la saga 'Scream'), una de sus clientes habituales pero sueña con volver algún día a la República Dominicana.

Aunque 'En un barrio de Nueva York' se centra en Usnavi, son muchos los personajes con peso en la trama de este vibrante musical en el que tanto la inmigración como el romance tienen un gran peso en la trama. La puesta en escena corre a cargo de Jon M. Chu, director de la adaptación de otro exitoso musical: 'Wicked'.

Pese a tener un claro componente emocional, lo que más destaca en 'En un barrio de Nueva York' es su optimismo contagioso y la energía con la que logra transmitirlo al público. Eso lleva a que quizá sea un poquito superficial, pero en todo momento parece una decisión meditada para conseguir que el ritmo fluya de tal forma que resulte difícil no dejarse llevar. Eso siempre que no te acerques a ella queriendo centrarte únicamente en lo negativo, claro está...

Por mi parte creo que tiene tantas escenas inolvidables (aunque el montaje a veces desluce un poco ciertas situaciones) y las canciones son tan buenas que cualquier pega que se le pueda poner pasa a importarme bien poco.

