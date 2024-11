Tras 35 años, Milhouse pierde su voz. El próximo episodio de 'Los Simpson' será un punto y aparte para el memorable secundario de la serie animada

Una de las consecuencias de estar varias décadas con una misma serie es que la gente viene y se va de la misma y a veces ese alguien es uno de los personajes principales. Y esto afecta también a las series animadas como 'Los Simpson', que acaba de sufrir una nueva baja en el reparto de voces. Este domingo, la cadena estadounidense FOX emitirá el episodio que cerrará toda una vida de Milhouse.

La actriz de voz, Pamela Hayden, anunció recientemente que se retira de la serie tras 35 años formando parte del reparto principal. Lo que significa que el memorable amigo de Bart y otros personajes dejarán de tener momentáneamente voz en lo que se busca una nueva intérprete.

A pedir de Milhouse

Hayden está acreditada en nada menos que en 694 episodios de 'Los Simpson', donde ha dado voz no solo a Milhouse sino también a Jimbo, Rod Flanders, Sarah Wiggum y a la amiga de Lisa, Janey Powell. En un vídeo homenaje, Hayden ha destacado lo que le encanta de dar voz a Milhouse:

«La gente siempre dice lo nerd que es. Pero una cosa que adoro sobre Milhouse es que siempre le derriban, pero sigue levantándose. Amo al chiquillo.»

El episodio final para la actriz será un especial de 'La casa árbol del terror' titulado 'Simpsons Wicked This Way Comes', que se emitirá este próximo domingo en FOX como parte de la actual temporada 36, todavía inédita en España (la emite Disney+ actualmente). Hablando de su llegada por estos lares, Eva Díez es la actriz que da voz al personaje en la versión castellana.

