El clásico capítulo de 'Los Simpson' que tiene una conexión inaudita con la próxima serie de Star Wars

Aunque no lo parezca, 'Los Simpson' no solo sirven para predecir el porvenir de la sociedad... también es tremendamente influyente. Y si no que les pregunten a la gente de Lucasfilm, que se inspiró en uno de los episodios clásicos de la serie animada de Matt Groening para la próxima producción de Star Wars.

Estamos hablando de 'Tripulación perdida' (Skeleton Crew), la serie protagonizada por Jude Law y que llegará a Disney+ el próximo 3 de diciembre con la aventura de un grupo de chavales que, tras descubrir un misterio en su planeta se verán perdidos en el espacio y sin saber cómo volver a casa.

Y, ¿dónde tenemos la conexión con 'Los Simpson'? En el título de proyecto de esta serie de Star Wars: Grammar Rodeo o, en castellano, rodeo de gramática. Toda una referencia a 'Bart en la carretera' (Bart on the Road), el capítulo 7x20 de la serie en el que Bart se hace un carnet de conducir yendo al trabajo de sus tías Patty y Selma.

Un episodio difícil y memorable

En un momento dado, Bart alquila un coche y decide hacerse una escapada junto a Milhouse, Martin y Nelson. Para ello, mienten a sus padres contando que han sido seleccionados para participar en el Rodeo nacional de Gramática que se celebra en Ontario, Canadá. Los chavales acaban perdidos en el abandonado complejo de la feria mundial de Knoxville, en Tennessee. Así que sí, cierto parecido de trama hay también.

Escrito por Richard Appel y dirigido por Swinton O. Scott III, este episodio fue uno de los más exigentes a nivel de animación con los que tuvieron que lidiar en esa época de la serie, en la que todavía no usaban ordenadores. Dibujar de cero nuevos escenarios e intentar que el coche pareciese "de verdad" en lo que la cámara giraba a su alrededor supuso un poco de pesadilla para los animadores.

