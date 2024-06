Aquel episodio en que los Rugrats se hacían adolescentes, que triunfó tanto que terminó teniendo su propia serie spin-off

Cuando los spin-offs no salían como churros, la posibilidad de ver una serie derivada de algunas de nuestras historias favoritas se recibían con auténtico furor. Así sucedió con el episodio especial de 'Rugrats', en el que los personajes se convertían en adolescentes. Triunfó tanto que sus creadores decidieron convertirlo en su propia serie de televisión.

Más grandes y traviesos

'Rugrats: Aventuras en pañales' es una de las series juveniles más populares en la historia de Nickelodeon. Las ocurrencias de este grupo de bebés tuvieron cuerda para 9 temporadas y 172 episodios (327 si contamos que la mayoría eran dobles), además de varias películas y productos derivados.

Uno de ellos fue el especial 'All Growed Up', que celebraba el 10º aniversario de la serie. Aunque se lanzó en VHS como un único especial, corresponde a los dos primeros episodios de la temporada 8. Cuando se emitió en 2001, fue el programa más visto en la historia de Nickelodeon.

Este especial era una especie de "¿Qué pasaría si...?" y comenzaba con los Rugrats viendo una película de ciencia ficción. Después de que Angelica les mareara diciéndoles que tenía una máquina del tiempo, Tommy y sus amigos formulaban el deseo de poder viajar a una época en la que la niña ya no les mangoneara. Deseo concedido, ya que los bebés utilizaban el artilugio y de repente eran adolescentes.

El episodio especial (izquierda) a partir del cual surgió la serie spin-off (derecha)

La buena acogida del especial fue el trampolín para la serie spin-off 'Rugrats: Más grandes y traviesos' ('All Grown Up'), es decir, que 'All Growed Up' funcionó como backdoor pilot (episodios se emiten como parte de una serie pero que son en realidad un piloto camuflado de otra).

En el episodio original, el viaje al futuro al final no era más que un sueño, pero en el spin-off sí que nos situaban definitivamente en el día a día de esos Rugrats con 10 años más y cómo afrontaban la adolescencia (y preadolescencia). Aquí teníamos a los personajes algo cambiados, con un Chuckie algo más decidido, una Angelica menos irritante y los gemelos algo menos trasto.

Hay cosas que nunca cambian

Kate Boutilier, Eryk Casemiro (guionistas del especial) y Monica Piper se encargaron de tomar las riendas de la serie, que se mantuvo en antena durante 5 temporadas y 55 episodios. Si bien comenzó en 2003, cuando la serie original todavía estaba emitiéndose, esta finalizó al año siguiente y 'Más grandes y traviesos' cogió el relevo hasta 2008.

Otros spin-offs

Aunque este ha sido el único spin-off en serie que tuvo continuidad de 'Rugrats' (sin contar el reboot con animación 3D de 2021), también se plantearon otros en su momento. El primero fue 'The Carmichaels', centrada en Susie y su familia, pero finalmente no recibió luz verde por parte de Nickelodeon.

La que sí llegó a llevarse a cabo fue 'Rugrats Pre-School Daze', anunciada como la primera serie derivada de la franquicia y protagonizada por Angelica y Susie en prescolar. La cosa no terminó de cuajar y se quedó tan solo en cuatro episodios especiales.

