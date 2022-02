'Ataque a los Titanes' por fin se acuerda de que Levi existe y nos da un avance sobre el futuro del personaje

Los nuevos episodios de la temporada final de 'Ataque a los Titanes' han sido un no parar de acción mientras nos encaminamos a la resolución de la historia. El anime se ha ido centrando más en el duelo entre Eren Jaeger y Reiner Braun y el despertar de los titanes colosales... pero por fin la serie ha decidido mostrarnos qué ha sido de Levi Ackerman.

¡Cuidado, que van spoilers de los episodios más recientes del anime!

Los últimos capítulos han estado muy cargados de acción y escenas de combate tras el ataque inesperado de Marley sobre Paradis. Por si fuera poco, Eren consiguió acceder a los caminos gracias a su contacto con Zeke y ha convencido a la fundadora Ymir de que la única salida que queda para su gente es despertar a los titanes de los muros y desplegar el Estruendo contra sus enemigos.

Todavía queda por ver qué harán el resto de personajes en el anime y si decidirán unirse a Eren o tratar de detenerle... Pero mientras todo esto pasaba, muchos fans de la serie estaban pendientes de dos de los grandes olvidados en medio de este follón: Levi y Hange.

El hiato a mitad de temporada nos dejó con un cliffhanger bastante gordo sobre el futuro de Levi, quien había recibido de lleno una explosión y se había tenido que batir contra demasiados titanes.

En el primer episodio después del parón, Hange y un grupo de soldados leales a Eren encontraron el cuerpo malogrado de Levi. En un primer momento Hange reveló que el capitán había muerto, pero aprovechando una distracción, saltó al río con el cuerpo y ambos desaparecieron.

Han pasado varios capítulos desde entonces, y la serie de anime no había vuelto a hacer mención de los dos personajes ni había confirmado si efectivamente Levi estaba muerto o no. Para los fans que todavía se agarraban a un clavo ardiendo, la confirmación de que Levi está vivito y coleando ha llegado al final del episodio 82, cuando Hange reaparece para negociar un trato con los soldados de Marley y revela que Levi sigue vivo "porque se niega a morirse".

He's trending just for sleeping... Levi Ackerman, you will always be famous. pic.twitter.com/6n6HwBgZVC