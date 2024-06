"El corazón ha seguido siendo el mismo". Los creadores de 'Del revés 2' nos cuentan cómo ha sido el parto de la nueva secuela de Pixar

En apenas unos días, el próximo 19 de junio, se estrena del 'Del revés 2', la secuela de la película de 2015 que nos mostraba cómo funcionaban en realidad nuestros cerebros y emociones. Alegría y Tristeza tuvieron que aprender a equilibrarse (a la fuerza), pero en la secuela Riley ya es una adolescente y esto significa la llegada de nuevas emociones.

Ansiedad, Vergüenza... 'Del revés 2' trae un nuevo reparto y a la hora de trabajar en la secuela, en Pixar tuvieron unos cuantos desafíos. En Espinof hemos tenido la oportunidad de hablar con Kelsey Mann, un veterano del estudio que ya trabajó en 'Onward' y 'Monstruos University' y ahora se estrena como director de largometrajes, y Pete Docter, el director de la 'Del revés' original y productor ejecutivo en la nueva entrega.

La cosa va de emociones fuertes

Espinof: Kelsey, esta es tu primera vez como director de una película, ¿cómo te sentiste al entrar en el mundo de 'Del revés' con esta responsabilidad? Y Pete, ¿fue difícil pasarle el testigo a otra persona?

Kelsey Mann: Siento que tengo un poquito de Alegría, y un poquito de Ansiedad en la consola... Pero desde el principio, hubo muchísima alegría. Nunca pensé que iba a tener una oportunidad como esta, estoy muy emocionado. Así que traté de hacer hueco para la alegría, porque es muy fácil caer en la ansiedad, es por lo que he hecho esta película.

Pete Docter: ¡Y yo me siento igual! Nunca pensé que iba a estar haciendo películas, y mucho menos con otros cineastas tan geniales, continuar con este mundo tan grande que tenemos. Porque el reparto es tan fantástico, y el mundo tiene tantísimas posibilidades. Ha sido un placer poder saltar aquí de nuevo.

E: Así que muchísima Alegría y Ansiedad

PD: ¡Bueno, eso decimos ahora! Pero el ratio al hacer la película estaba un poco cambiado.

KM: ¡Si me hubieras preguntado antes, seguramente habría sido todo ansiedad! Porque hacer películas es complicado, y siempre tratamos de hacer películas geniales, y eso conlleva mucho trabajo.

PD: Y la cosa es que cuando empiezas no hay ninguna garantía, no hay mapa. Vas andando por un bosque oscuro con la esperanza de que haya una salida por algún lado. Tienes que confiar en que el proceso te llevará a algún sitio interesante.

La magia de Pixar

E: Ya que hablamos que hacer películas es complicado... He leído que para 'Del Revés 2' en Pixar habéis utilizado este nuevo sistema llamado Hexport, ¿cómo mejoró el software vuestras vidas y el pipeline a la hora de hacer esta película?

PD: Pues sabes...No tengo ni idea. Porque nosotros dos, el 95% de nuestro trabajo es la historia, y tenemos estos magos maravillosos que se encargan de que todo ocurra. Les das estas ideas y ellos dicen "ah, vale", y van y lo hacen, ¡es una locura!

KM: Son magos, yo es que no sé cómo lo hacen. Es increíble, hay tantísima gente detrás de las cámaras que se encarga de hacer posible todo esto. Han pasado nueve años desde la anterior película, la tecnología ha cambiado muchísimo. Yo pensaba que ya teníamos a Alegría, y podríamos meterla tal cual en el ordenador... Y me dijeron que no, la tecnología ha cambiado muchísimo.

KM: Alegría está completamente hecha de partículas, todas las emociones lo están, y para conseguir ese aspecto les llevo un año a un equipo de artistas el volver a crear a Alegría. Y constantemente estamos comparándola con cómo era en 'Del revés' y aquí es dónde estamos ahora, y también tuvimos la oportunidad de mejorar las cosas un poco. Si tratas de acordarte de cómo es Alegría ahora en tu cabeza, es un poco diferente de cómo era antes. Hay mucha gente brillante que hace todo esto posible.

¿El presente y el futuro?

E: Hay muchos rumores últimamente sobre más posibles secuelas para Pixar. En caso de que hubiera un 'Del revés 3', ¿qué etapa de la vida de Riley os gustaría explorar?

KM: ¡Madre mía! Es que hay tantas oportunidades que podríamos hacer. Es lo guay del mundo de 'Del revés', hay muchas oportunidades, y muchísimas ideas.

PD: ¡Yo tengo una! Escucha: Riley tiene 55 años... y está en una rueda de prensa...[Los dos se empiezan a reír]. Hay muchísimas posibilidades.

KM: Podríamos hacer muchas cosas, pero en este momento ya estamos contentos con la película que tenemos ahora mismo, y tenemos muchas ganas de que la gente salga ahí y la vea.

E: Desde la primera película han cambiado muchísimas cosas en el mundo, especialmente con la pandemia. ¿Cómo ha afectado esto a Pixar, al trabajo de los animadores?

KM: ¡Ha cambiado muchísimo! Especialmente con cómo trabajamos. Hay mucha más libertad, trabajar de casa, la opción de ir y venir. Pero honestamente yo me enamoré de la animación por la colaboración que existe, cuanto más estamos juntos, la película es mejor. Intentamos enfocarnos en eso todo lo que sea posible.

PD: Sí, estamos constantemente buscando más maneras de ser eficientes. Resolver las cosas rápidamente, y creo que el equipo de herramientas ha hecho un trabajo increíble al encontrar nuevas maneras de mejorar la iluminación, la simulación de los tejidos y todas estas cosas. Pero al final, es un esfuerzo colaborativo, no es una persona sola haciendo esta película, somos un equipo, y creo que el corazón ha seguido siendo el mismo.

En Espinof | Las mejores películas de 2024

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos