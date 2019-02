¡Cowabunga! Batman y las Tortugas Ninja se verán las caras en una película animada

Los crossovers de superhéroes pueden llegar a crear extraños compañeros de cama, y si no, que se lo pregunten a nuestro querido Batman, que ha llegado a compartir aventuras con Aliens, Depredadores, Power Rangers, con los personajes de 'Scooby Doo' o con las mismísimas Tortugas Ninja —por poner unos cuantos de los ejemplos más llamativos—.

Pues bien, después de haber compartido viñetas con Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raphael y compañía en la miniserie escrita por James Tynion IV y dibujada por Freddie Williams II para DC Comics, el cruzado enmascarado volverá a luchar codo con codo junto a los quelonios muntantes en una película de animación titulada 'Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles'.

La cinta, que adaptará el cómic homónimo, cruzará los caminos de los héroes de Gotham y Nueva York gracias a un portal dimensional para enfrentarlos en primera instancia y aliarlos contra un mal mayor conforme se desarrolle la historia. Aunque, más allá de todo esto, la verdadera noticia que celebrar es que no tendremos que esperar demasiado para disfrutar del filme, ya que su lanzamiento en Blu-ray y formato digital está previsto para esta misma primavera.

'Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles' contará con un reparto de lujo encabezado por la magnífica voz de Troy Baker —a quien hemos escuchado en 'The Last of Us' o en varias entregas saga de videojuegos de Batman 'Arkham'—, quien será el primer intérprete en prestar sus cuerdas vocales a Batman y al Joker en una misma producción. Junto a Baker estarán Darren Criss, Kyle Mooney, Baron Vaughn y Eric Bauza dando vida a las tortugas.