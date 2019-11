Disney+ emite 'Gárgolas' sin censura por primera vez desde su estreno en 1994

Clásicos animados por un tubo, 'The Mandalorian', producciones Marvel como 'What If...?'... El catálogo actual y venidero de Disney+ tiene los suficientes alicientes como para merecer una suscripción en cuanto llegue a tierras españolas el próximo mes de marzo, pero de entre toda su oferta, si hay una serie a la que estoy deseando echar el guante, esa es 'Gárgolas'.

Pero la creación de Greg Wiseman vuelve a ser noticia en pleno 2019 gracias a una atípica decisión por parte de la compañía del ratón Mickey, que la emitirá sin censura en su plataforma de streaming por primera vez desde su estreno original en 1994. Así lo ha confirmado el fan Greg Bishansky en su cuenta de Twitter.

Can confirm! Disney+ contains the uncut and uncensored Gargoyles! Not the Toon Disney/Disney XD edits.



The show hasn't aired in this format since the mid nineties, and was only available this way on DVD.#KeepBingingGargoyles