'What If...?': espectaculares clips de la serie animada de Disney+ con realidades alternativas del cine Marvel

Disney+, la flamante plataforma de VOD de la compañía del ratón Mickey, ya ha desembarcado en países como Estados Unidos u Holanda con un surtido de novedades de lo más interesantes, capitaneadas por una 'The Mandalorian' que, prácticamente, justifica por sí sola el precio de la suscripción al servicio.

Pero, de entre toda la oferta disponible y de los productos que están por venir, probablemente el que más me llame la atención a día de hoy sea 'What If...?'; la serie de animación en la que Disney explorará escenarios alternativos de las 23 películas que componen el Universo Cinematográfico de Marvel hasta la fecha.

Papeles cambiados y héroes zombificados

Hoy, gracias al especial de 12 minutos titulado 'Expanding The Universe', que puede verse en Disney+ y que ofrece un avance de programación de servicio de streaming, hemos podido echar un vistazo a unos cuantos clips de 'What If...?' que, seguramente, pondrán los dientes largos a buena parte del fandom. Atentos, porque hay zombis incluidos.

Empecemos con Peggy Carter convertida en el nuevo Capi.

Agent Carter as Captain Carter in "Marvel's WHAT IF" series for Disney+ pic.twitter.com/V5ci69dEMQ — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) November 12, 2019

El mismísimo T'Challa se pondrá en la piel de Star Lord.

T'Challa as Star-Lord in "Marvel's WHAT IF" pic.twitter.com/MYdJXg9cua — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) November 12, 2019

El Steve Rogers que jamás llegó a tomar el suero del supersoldado será quien ocupe la armadura de Iron Man.

Captain Carter with pre-serum Steve Rogers as IRON MAN in Marvel's WHAT IF. #DisneyPlus pic.twitter.com/bikXUzd51H — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) November 12, 2019

El Soldado de Invierno se enfrentará a una versión no muerta del Capi.

The Winter Soldier going against Zombie Cap in Marvel's WHAT IF. #DisneyPlus pic.twitter.com/nF2BCG9vBt — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) November 12, 2019

Y, para rematar, todas estas historias contarán con un narrador de excepción: El Vigía, a quien prestará su voz Jeffrey Wright.

Last but not least, narrating the WHAT IF animated series will be The Watcher, voiced by Jeffrey Wright. #DisneyPlus pic.twitter.com/jVObgVeFyG — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) November 12, 2019

'What If...?', escrita por Ashley Bradley y dirigida por Bryan Andrews debutará en Disney+ a lo largo del verano de 2021. Aún queda una larga temporada para que podamos disfrutar de lo que su director ha definido como "una serie increíblemente cinematográfica, intrépida, emocionante, divertida... básicamente todo lo que obtienes de las películas Marvel, pero en formato animado".