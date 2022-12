Disney ha traído de vuelta a un personaje olvidado que fue reemplazado por Mickey Mouse, 85 años después de su última aparición

Todos conocemos el primer corto de Mickey Mouse, 'Steamboat Willie', que actualmente forma parte del imaginario colectivo, pero... ¿Sabíais que Mickey no era más que un reemplazo para un personaje que Walt Disney y Ub Iwerks perdieron? Y no porque estuviera siendo un fracaso precisamente. En 1927, un año antes de la creación de Mickey, nació Oswald, el conejo afortunado. Si no le conoces, esta es tu oportunidad de hacerlo, porque ha vuelto por todo lo alto.

Conejos y ratones, un mundo infernal

La historia es bien conocida: Oswald se creó para un corto llamado 'Trolley Troubles' el 5 de septiembre de 1927. Walt Disney y Ub Iwerks trabajaban para Universal en ese momento, y tras el éxito de sus cortos anteriores, que mezclaban animación e imagen real (los muy curiosos 'Alice Comedies'), decidieron centrarse en este conejo como nuevo personaje estrella. Fue tal el éxito que Disney se sintió con la necesidad de ir a pedir una subida de sueldo... pero, en su lugar, le recortaron el presupuesto en un 20%.

Como resultado, Disney e Iwerks se fueron, crearon su propio estudio y dejaron atrás al personaje, creando a cierto ratón que quizá os suene. Al contrario de lo que se cree, Oswald siguió funcionando durante los años 30 con otros animadores y su estela se esfumó del todo a finales de la década, con diferentes cambios hechos en el personaje para, paradójicamente, ajustarlo a lo que estaba haciendo Disney en ese momento.

En 2006, Walt Disney volvió a tener los derechos de Oswald, en un principio para el videojuego 'Epic Mickey', donde se trataba a su manera esta rivalidad y al mismo tiempo hermandad entre ambos personajes, y poco después empezó a venderse merchandising suyo en parques de atracciones. No ha sido hasta 2022 que Oswald ha vuelto por todo lo alto, con un cortometraje que Disney ha colgado directamente en Youtube.

No solo es la primera aparición del personaje en casi 85 años, sino que, además, supone el primer corto creado realmente por Disney después de alguna aparición aquí y allí. ¿Ha llegado Oswald para quedarse con una nueva serie de cortos o ha sido solo un guiño para figurar en los libros de historia de la animación? Tendremos que verlo.