'Mascotas 2' lanza su primer tráiler y presenta el mayor temor de los protagonistas: ¡el veterinario!

Las mascotas de Illumination Entertainment están de vuelta y se enfrentan a su mayor pesadilla: el veterinario. Después de que la primera entrega fuera un rotundo éxito de taquilla (875 millones de dólares en todo el mundo) ya podemos echar un vistazo al primer tráiler de 'Mascotas 2' ('The Secret Life of Pets 2'), que se estrena el 7 de junio de 2019; a las carteleras españolas llega un mes más tarde.

No soy fan del cine que hace Illumination ('Los Minions', '¡Canta!') pero agradezco el esfuerzo por hacer reír y este adelanto me parece muy efectivo, no sólo por su parte cómica sino por el giro dramático y perturbador de ver a los animales sufriendo por una preocupante situación que no pueden controlar. A menudo no nos ponemos en su lugar, y este teaser nos obliga a hacerlo. Espero que sea representativo del film y no sólo un clip aislado para sorprender y enganchar.

Vídeo en versión original con subtítulos:

Tráiler español:

Aunque pueda parecer que las cosas siguen igual para los protagonistas de 'Mascotas', lo cierto es que hay una importante novedad en el reparto de la versión original: Louis C.K. puso la voz al protagonista, el perro Max, en la primera parte pero fue apartado de la secuela tras su escándalo de acoso sexual y sustituido por Patton Oswalt.

El otro gran fichaje es el de Harrison Ford, que realiza su primer papel en el cine animado con esta producción. También se suman Tiffany Haddish, Nick Kroll y Pete Holmes, completando un llamativo elenco al que regresan Kevin Hart, Eric Stonestreet, Jenny Slate, Ellie Kemper, Lake Bell, Hannibal Buress, Bobby Moynihan y Dana Carvey.

'Mascotas 2' está escrita de nuevo por Brian Lynch ('Los Minions') y dirigida por Chris Renaud, responsable de 'Gru, mi villano favorito' ('Despicable Me') y 'Lorax: En busca de la trúfula perdida' ('The Lorax').