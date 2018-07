'Steven Universe' tendrá su propia película y ya hay un primer teaser

La Comic-Con de San Diego es la oportunidad ideal para anunciar grandes novedades de cara al futuro, pero también hay tiempo para sorprender a lo asistentes con nuevos proyectos que pasan desde ya a formar parte de lo más esperado de muchos de los asistentes. Cartoon Network ha conseguido uno de ellos al hacer oficial la película de 'Steven Universe'.

Creada por Rebecca Sugar, 'Steven Universe' es una serie animada que se estrenó en noviembre de 2013 y que recientemente llegó a su final con tras una emocionante boca boda. En ese tiempo ha tenido la oportunidad de conquistar el corazón de millones de espectadores, los cuales seguro que han quedado encantados con el anuncio de una película de la que a continuación encontraréis un teaser:

La propia Sugar estaba presente cuando se hizo el anuncio en la Comic-Con, acompañada por Zach Callison, Estelle, Michaela Dietz, Shelby Rabara y Deedee Magno Hall, los actores que prestan sus voces a los protagonistas de la serie en su versión original. Por ahora no se ha hecho público ningún detalle sobre el argumento, así que preparaos para ver multitud de teorías alrededor del breve vídeo que tenéis más arriba.

De hecho, no me sorprendería que la película se encuentre en una fase inicial de desarrollo, pues Cartoon Network, el canal que estrenará la cinta, tampoco ha anunciado una fecha de estreno. Probablemente el teaser se haya hecho un poco en el último momento de cara a la Comic-Con, pero bueno, seguro que no tardamos en saber más detalles sobre 'Steven Universe: The Movie'.

