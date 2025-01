'Vaiana 2' entra en el club de los mil millones de dólares en taquilla y consigue un logro para Disney que no ocurría desde antes de la pandemia

La primera película que superó los 1000 millones de dólares en la taquilla mundial se estrenó en 1993, hace ya 32 años. Era, por supuesto, 'Parque jurásico'. Desde entonces, poco a poco, se ha ido haciendo mas habitual que cada año haya más y más películas superando la cifra. El récord estuvo en 2019, donde ¡nueve! películas entraron en la historia por la puerta grande, y el cine parecía absolutamente imparable como fenómeno de masas. Y entonces, llegó la pandemia.

¿Qué puedo decir? Solo "de nada"

Desde el año del Covid, parece que nos hemos estancado en el mismo número de películas que pasan de los mil millones en taquilla: si en 2023 fueron 'Super Mario Bros' y 'Barbie', en 2024 han sido 'Del Revés 2' y 'Deadpool y Lobezno'. Sin embargo, el año casi perfecto de Disney aún tenía una sorpresa que darnos: 'Vaiana 2' se ha convertido en la 56ª película de la historia en superar esa barrera moral (más de la mitad de esa lista, por cierto, corresponde al estudio del ratón).

'Vaiana 2' ha pasado este fin de semana, casi dos meses después de su estreno, de los mil millones en todo el mundo. Concretamente, han sido 442,8 millones en Estados Unidos y 567,1 en el resto de países, suficiente para arañar la tan ansiada cifra con 1010 millones en total. Ya se intuía, de todas maneras, cuando vimos que a finales de noviembre se convertían en el estreno animado que más había recaudado en toda la historia.

Así, Disney ha conseguido que las únicas tres cintas que superen los mil millones sean suyas y, es más, ser el único estudio que en 2024 ha superado los 5000 millones en la taquilla mundial. No es una cifra aleatoria: es la primera vez que un estudio consigue esa cifra desde 2019. Y si te estás preguntando si 'Mufasa' la acompañará, después de ser número uno en taquilla durante muchísimo tiempo, lo cierto es que no tiene pinta: de momento ha ganado 588 millones en todo el mundo y no es probable que logre la cifra mágica. Y tampoco está mal. ¡No se puede ganar siempre!

