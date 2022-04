'Your Name' celebra hoy una fecha muy importante dentro de la aclamada película de anime

Hace ya casi 6 años que se estrenó 'Your Name' ('Kimi no Na wa') y seguimos hablando de ella por ser una de las películas más bonitas que nos hemos echado a la cara en la última década, con una historia llena de emoción y unos visuales de infarto. La película de anime de Makoto Shinkai se convirtió rápidamente en todo un fenómeno a nivel mundial... y hoy no podemos dejar de celebrar una fecha muy importante dentro de la historia.

La importancia del 8 de abril

La trama de 'Your name' gira alrededor de Mitsuha y Taki. Ella es una adolescente que vive en un pueblo y está aburrida de su "vida provincial", así que desea ser un chico y vivir en Tokio. Parece que sus deseos se cumplen cuando empieza a cambiar su cuerpo mientras duerme con el de Taki, un estudiante de secundaria de la capital.

Ambos empiezan a comunicarse dejándose mensajes mientras están en el cuerpo del otro, ayudándose poco a poco a mejorar sus vidas. Aunque durante el desarrollo de la película Mitsuha y Taki estrechan muchísimo la conexión que les une, llega un punto en el que parecen haberse separado para siempre.

A pesar de que todo parece haberse resuelto con una nota agridulce (y una buena llorera si sois de lágrima fácil con todas las cosas que pasan en la película), 'Your name' nos reserva una sorpresa final: el reencuentro entre Mitsuha y Taki, cinco años después de su último encuentro.

El reencuentro entre los dos protagonistas tendría lugar hoy, 8 de abril de 2022. En esta secuencia final de 'Your Name' vemos a Taki como adulto, cuyo tren se cruza con uno en el que va Mitsuha y ambos se vuelven a ver por un momento. Finalmente los dos se reencuentran en las escaleras del Santuario Suga, donde se ven por primera vez en persona.

Aunque esta fecha no aparece como tal en la película, sabemos la fecha concreta gracias a la adaptación a manga de 'Your Name' que se publicó entre 2016 y 2017 con guión del propio Makoto Shinkai y con el arte de Ranmaru Kotone.