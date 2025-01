El anime de 'One Piece' vuelve de manera inesperada con un corto gratis sobre Luffy y Trafalgar Law que ya se puede ver gratis en streaming

No es que el anime semanal de 'One Piece' se haya ido exactamente, porque ahora mismo se emite el remaster de Isla Gyojin con el que Toei Animation quiere marcarse su propio 'One Pace'. Pero sí que es cierto que no habrá nuevos capítulos ni continuará la trama en Egghead hasta abril, con lo que más de un fan está mordiéndose las uñas esperando contenido nuevo.

Un aperitivo mientras volvemos a la comida principal

Así que quizás para calmar un poco los ánimos y darle un regalito a los fans, Toei Animation ha lanzado un corto completamente original centrado en Luffy y Trafalgar Law.

El corto apenas dura cinco minutos y se puede ver de manera gratuita a través del canal de YouTube de One Piece, y tendría lugar tras el final del Arco de Wano y antes del Arco de Egghead. En esta historietilla secundaria no pasa nada relevante para la gran trama de 'One Piece' y más bien es un episodio en el que Luffy y Law se lucen en una batalla contra un gran monstruo marino.

Eso sí, el corto tiene una gran "desventaja": solo está disponible en japonés y por el momento no incluye subtítulos en otros idiomas. Que tampoco es extremadamente necesario para seguir la trama, pero si tuviera subtítulos el regalo de Toei ya sería redondo.

Y mientras tanto... A seguir esperando a que regresen los nuevos episodios de 'One Piece'. Ya sabemos que eso será el próximo 6 de abril, cuando se retome el Arco de Egghead con una nueva voz para Franky y un cambio de franja de emisión.

