'Blue Blox' promete ser un regalazo si nos gustan los animes de deportes y romance, y su nuevo tráiler por fin desvela su fecha de estreno

Desde que se comenzó a publicar en Weekly Shonen Jump, 'Blue Box' ('Ao no Hako') se ha ido convirtiendo en uno de los títulos de la revista gracias a su mezcla de comedia romántica y drama deportivo con dos protagonistas que trabajan duro para dar lo mejor de sí mismos en el campo.

En el amor y el deporte, todo vale

'Blue Box' es la historia de Taiki Inomata, quien juega en el equipo de bádminton de su instituto, y Chinatsu Kano, que juega en el equipo femenino de baloncesto. Cuando la familia de Chinatsu se muda de Japón por trabajo, ella se queda a vivir con Taiki, y pronto empieza a surgir una relación entre los dos mientras ambos intentan brillar en sus respectivos equipos.

El manga de Kouji Miura ya tiene un fandom muy fiel y cuenta con 14 volúmenes publicados, así que la adaptación a anime no se ha hecho demasiado de rogar. Es uno de los animes shonen más esperados del año, y estos días se ha dejado ver un nuevo tráiler muy prometedor.

Ya sabíamos que 'Blue Box' se estrenaría este año pero ahora se ha fijado su fecha de estreno para octubre de 2024, con la temporada de otoño de anime. Falta por cuadrar el día, pero lo más seguro es que llegue durante las dos primeras semanas del mes para aprovechar el tirón de los estrenos en una temporada que viene muy cargadita.

Telecom Animation Film, el estudio de 'Detective Conan' o 'Four Knights of the Apocalypse', se está encargando de la animación, y por ahora los avances tienen bastante buena pinta en cuanto a calidad. Yūichirō Yano se encargará de la dirección del anime, mientras que los guiones correrán a cuenta de Yūko Kakihara.

