Es uno de los grandes romances del momento y su anime tiene una pinta tremenda: 'Blue Box' desvela un primer tráiler perfecto si nos gusta un buen slice-of-life

Hace apenas un mes que se confirmó que 'Blue Box' tendría su propio anime, y desde Shueisha no han perdido el tiempo porque ya durante la Jump Festa 2024 han enseñado el primerísimo vistazo al slice-of-life de deportes que ya está triunfando en formato manga.

Partido con romance de por medio

'Blue Box' ('Ao no Hako' en japonés y 'La caja azul' en España) es uno de los mangas del momento y ha ido ganando cada vez más popularidad desde que Kōji Miura empezó a publicarlo en 2021. La trama gira alrededor de Taiki Inomata, que juega al bádminton en el equipo de su instituto y está enamorado de Chinatsu Kano, quien juega en el equipo de baloncesto.

Cuando los padres de esta tiene que viajar fuera de Japón momentáneamente, Chinatsu se muda con la familia de Taiki. Así que para él surge una nueva meta: intentar desarrollar su relación mientras ambos se esfuerzan en triunfar en sus respectivos deportes.

En la Jump Festa 2024 se ha dejado ver el primer tráiler del anime y también se ha confirmado que vendrá animado por Telecom Animation Film, el estudio detrás de 'Tower of God' y 'The Four Knights of the Apocalypse'. Además ya hay voces para los protagonistas principales: Shoya Chiba será Taiki y Reina Ueda será Chinatsu.

Por ahora no hay fecha de estreno, aunque viendo este primer tráiler posiblemente podamos esperar el anime de 'Blue Box' para la segunda mitad de 2024. El tráiler pinta bastante bien, sobre todo en el terreno de comedia romántica, así que habrá que ver si los siguientes avances también nos dan un aperitivo del lado más competitivo de sus protagonistas... Porque al final esa buena mezcla entre romance y manga de deportes es lo que tiene enganchados a sus lectores, y saberla transmitir bien en anime va a ser uno de los puntos claves para la serie.

