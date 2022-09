'Cyberpunk: Edgerunners' casi dejó fuera a uno de sus mejores personajes, pero los responsables del anime de Netflix defendieron su inclusión a capa y espada

Ya se ha estrenado 'Cyberpunk: Edgerunners' y ha cumplido de sobra las expectativas que traía consigo. La serie ya se ha coronado como uno de los mejores animes de Netflix, y hay que decir que la colaboración con Studio Trigger a CD Projekt RED les ha salido estelar.

Aunque el resultado del anime ha sido impresionante... Como con todos los trabajos en grupo siempre es difícil estar de acuerdo en todo, y durante las negociaciones creativas hubo un personaje que casi se quedó fuera del anime.

Tras el estreno de 'Cyberpunk: Edgerunners', Rebecca se ha convertido en uno de los personajes de los fans, pero cuando el anime estaba en sus primeras fases de desarrollo casi se quedó fuera del anime porque a CD Projekt RED no le gustó su diseño de personaje.

Rebecca tiene una estética de lolita japonesa, un tipo de chica adolescente muy mona, y el estudio polaco temía que este tipo de personaje no encajaría bien en el mundo de 'Cyberpunk 2077'.

A pesar de los diseños de personaje estrafalarios y rarísimos y la cantidad de barreras que se supone que se derribarían con el videojuego en cuanto a género, se ve que los primeros diseños de Rebecca no les hicieron mucha gracia y querían eliminar al personaje por completo, pero Studio Trigger defendió que debían mantenerla en la historia.

CDPR said that lolis don't really fit in Night City, but studio Trigger insisted that "the loli must stay". Rebecca best girl, 10/10, I kneel. pic.twitter.com/uutYEEFPNq