El Día de la Marmota con una villana prometida a su peor enemigo: el anime romántico con una protagonista huyendo de la muerte estrena un primer tráiler que promete salseo

Cada temporada nos llegan un buen puñado de series de anime isekai con protagonistas reencarnados en todo tipo de cosas y lugares, desde una de sus novelas favoritas hasta dentro de una máquina expendedora.

'7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy' no tiene pinta de salirse demasiado del molde, pero sí que promete un romance con salseo, polos opuestos y mucho drama palaciego.

Let's do the time warp again

La trama sigue a Rishe Weitzner, quien ha sido rechazada una séptima vez por el príncipe y se encuentra atrapada en un bucle temporal que la llevará a morir a los veinte años. Esta vez las cosas dan un giro cuando llama la atención del Príncipe Arnold del reino vecino y este le propone matrimonio.

El mayor problema es que el reino de Arnold ha sido el responsable de una serie de guerras e incluso de una de sus muertes en el bucle, así que a grandes rasgos es su peor enemigo. Aunque claro, una vez se muda a su castillo parece que no todo es tan malo como parecía.

'7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy' empezó como una serie de novelas ligeras escritas por Touko Amekawa y que se viene publicando desde 2020. Dará el salto a anime en 2024, aunque todavía falta por afinar un poco más la fecha de estreno. Por ahora cuenta con 4 volúmenes, así que es posible que tengamos una temporada corta de 12 episodios o incluso una de 24, dependiendo de lo que quiera arriesgar el estudio.

De la animación se está encargando Studio Kai, el estudio de 'Skeleton Knight in Another World' y 'Captain Tsubasa: Junior Youth Arc', la secuela del anime que hizo David Production hace unos años.

