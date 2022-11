'Grogu y los hollines': así es el adorable corto de anime de Studio Ghibli para Star Wars cuyo único problema es que deja con ganas de más

Hace unos días y de la nada, Studio Ghibli nos pegó la sorpresa de que tenía en marcha algún tipo de colaboración con Lucasfilm, y lógicamente las cábalas y teorías no tardaron mucho en llegar tras un anuncio muy misterioso en el que no aclaraban nada.

La primera opción era que ya se estaban empezando a desvelar los estudios que formarían parte de la segunda temporada de 'Star Wars: Visions', o que quizás teníamos por delante alguna colaboración con una de las franquicias de Lucasfilm... Pero los tiros no fueron por allí, si no que ambos estudios habían desarrollado un corto centrado en el pequeño Grogu de 'The Mandalorian'.

Cumpleaños mandaloriano

El 12 de noviembre 'The Mandalorian' cumplía tres años desde su estreno, así que para celebrarlo en Disney+ han lanzado 'Zen - Grogu y los hollines'.

Con menos de tres minutos, el corto de Ghibli para Star Wars nos ofrece un crossover entre los hollines de 'El viaje de Chihiro' y el pequeño Grogu, así que el resultado adorable está asegurado. En cuanto a animación tiene un estilo muy sencillito, con una línea muy orgánica y algunos toques de color sobre un fondo texturizado que le da a todo el corto de Katsuya Kondo un cierto toque de cuento ilustrado.

El corto está animado tradicionalmente a mano, como es el estilo del estudio, y es una auténtica preciosidad, muy relajante y contemplativa, con una encantadora música compuesta por Ludwig Göranson... Pero que también deja un poco en plan "bueno, ¿y ahora qué?".

Como curiosidad, y para celebrar el tercer cumpleaños, 'Zen - Grogu y los hollines' es una anécdota preciosa en la que podemos ver a los protagonistas bailar, jugar, correr y relacionarse, pero que por desgracia no ofrece mucho más aparte del enorme mérito que es tener a los dos estudios colaborando.

Eso sí, lo bueno es que nos deja la puerta abierta de que Ghibli se ha metido en el universo de Star Wars y a colaborar con Disney, así que esperemos que este pequeño corto no sea tan solo anecdótico y en realidad sea el primer paso a algo más.

Incluso con el estilo tan precioso de 'Grogu y los hollines' y su tono "zen", Ghibli se queda un tanto desaprovechado a la hora de hablar de animación, así que esperemos que próximamente podamos ver más de ellos donde el estudio pueda lucirse y sacar toda la artillería.