El matrimonio perfecto no existe... un momento: Studio Ghibli acaba de anunciar un proyecto de anime con Lucasfilm

'Star Wars: Visions' sin duda ha sido uno de los títulos más frescos que han salido de la franquicia de Star Wars en los últimos años gracias a la creatividad de sus creadores.

A través de varios cortos de anime, diferentes estudios japoneses pudieron explorar el universo de George Lucas dándoles su propio puntito al retorcer el lore y la estética, y por suerte ya se ha confirmado una nueva temporada. Todavía no se ha anunciado qué estudios formarán parte de la antología, pero un nuevo jugador se ha unido a la partida.

Anuncio con promo misteriosa

Si pensamos en estudios de anime, Studio Ghibli lógicamente es de los primeros que se nos vienen a la cabeza, y muchos fans llevan ya tiempo cruzando los dedos para una colaboración con Star Wars. Aún no sabemos con seguridad de qué se trata, pero ya es seguro que Ghibli está trabajando con Lucasfilm en un nuevo proyecto.

Sobre qué proyecto se trata, la primera opción que se viene a la cabeza es la segunda temporada de 'Star Wars: Visions', ya que la primera contó con pesos pesados como Studio Trigger, Science SARU y Studio Bones, y su éxito podría haber conseguido que Ghibli quisiera trabajar en la franquicia. La otra opción es que se trate de un proyecto completamente nuevo. Disney lleva ya un tiempo queriendo aumentar sus producciones de anime, sobre todo de cara a crear más catálogo en Disney+, y Star Wars es un terreno perfecto para hacerlo.

También hay que decir que Star Wars no es la única franquicia de Lucasfilm y teniendo en cuenta que Disney quiere seguir expandiendo 'Indiana Jones' sin Harrison Ford, quizás tengamos entre manos una nueva aventura de anime para el arqueólogo, o incluso un proyecto ambientado en el mundo de 'Willow'

Por otro lado, Ghibli anda terminado por fin 'How Do You Live', la nueva película de Hayao Miyazaki, por lo que no habría que descartar que el estudio se hubiera unido a Lucasfilm para producir un largometraje de anime. En cualquier caso, nos toca ser pacientes y esperar a que lleguen más gotitas de información.