"No es tan raro". El director de 'La guerra de los Rohirrim' defiende a la primera protagonista femenina de 'El señor de los anillos'

Ya queda nada y menos para que se estrene en cines 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim'. Es la primera película de anime de la saga y también marca el regreso de Peter Jackson y su equipo al mundo de J.R.R. Tolkien, aunque pasándole la dirección a Kenji Kamiyama.

'La guerra de los Rohirrim' ya está haciendo historia por muchos motivos. Y uno de ellos es por tener a la primera protagonista femenina de las películas.

Tampoco es para tirarse de los pelos

Ya hay quien ha puesto en grito en el cielo (culpando al concepto ese de lo woke que tanto gusta y asusta, depende de a quien preguntes) con eso de que 'El señor de los anillos' vaya a tener a una mujer como protagonista... A pesar de que ya en su día Tolkien presentó a Éowyn como jinete de Rohan y tampoco tendría que ser ninguna novedad.

El mismo Kamiyama defiende que no debería ser tan extraño tener a una protagonista femenina. Y es que, en realidad, es algo bastante habitual en el mundo del anime.

"En la animación japonesa, no es tan raro que una protagonista femenina sea el personaje principal. Pero sí es más raro en las películas de acción real de 'El señor de los anillos", dijo el director en una entrevista con Anime Expo sobre la representación en su película.

"Nuestra película tiene una personaje principal femenino fuerte con Héra, y nuestra historia está narrada por la noble figura de Tolkien, Éowyn, así que las mujeres están bien representadas. Creo que hay muchos fans a los que les encanta el trabajo original de Tolkien, espero que esas personas la disfruten".

Kamiyama ya ha escrito y dirigido varios animes con protagonistas femeninas, más notablemente 'Ghost in the Shell Stand Alone Complex' y 'Blade Runner: Black Lotus'. Y, como él mismo explica, es algo bastante común en el anime (e incluso la serie de 'Los anillos de poder' tiene a su Galadriel), aunque haya tardado en llegar a las películas de la Tierra Media.

En Espinof | Los mejores animes de 2024... por ahora

En Espinof | Las mejores películas de 2024