La nueva película de 'Kimetsu no Yaiba' ya es un éxito en España y se ha coronado como la reina de la taquilla por delante de la comedia romántica del año y lo nuevo de Marvel

Como ya ocurrió en 2023, 'Kimetsu no Yaiba' abre una nueva temporada de anime pasando primero por los cines. En este caso tenemos en pantalla grande y por tiempo limitado 'Kimetsu no Yaiba - Rumbo al Entrenamiento de los Pilares', que sirve para refrescarnos el final de la tercera temporada y estrenar el primer episodio de la cuarta.

En Japón la nueva película del anime ya ha sido un nuevo éxito para Ufotable. Y aunque en España no llegamos a esas cifras, los fans de 'Kimetsu no Yaiba' también se han portado.

Arriba, arriba

Aunque tuvo un preestreno limitado el día anterior, 'Kimetsu no Yaiba - Rumbo al Entrenamiento de los Pilares' se ha estrenado oficialmente en España el 22 de febrero. Y según los datos de Comscore se ha colado en el primer puesto de la taquilla por delante de 'Cualquiera menos tú' y 'Madame Web'.

Por ahora no hay datos oficiales de recaudación, y seguramente tendremos que esperar hasta la semana que viene para conocerlos, pero el año pasado 'Kimetsu no Yaiba: Rumbo a la aldea de los herreros' consiguió recaudar un total de 567.540€. Y, por su lado, la película 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' recaudó 550.970€ solamente durante su primer fin de semana en cines.

Habrá que ver si 'Rumbo al Entrenamiento de los Pilares' consigue moverse por estas cifras, y en especial a ver qué tal le va en cines durante el fin de semana. Pero por ahora ha sido un estreno buenísimo que sigue demostrando el interés que hay por parte de los fans en ver anime en cines.

