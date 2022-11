'One Piece' capitulo 1043 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Pues otra semana más que empieza, lo que significa que tenemos un nuevo episodio de 'One Piece' en el horizonte. La serie de anime lleva en emisión desde 1999 y ha seguido creciendo cada año más y sin frenos.

Con el de esta semana, ya serán 1043 episodios de anime en la lista, y si no queréis perdéroslo cuando esté disponible, aquí mismo os contamos dónde y cuándo se podrá ver.

Ampliando la saga

A excepción de unos capítulos puntuales de relleno, los últimos años de la serie se han centrado completamente en adaptar el Arco del País de Wano del manga, con las tensiones aumentando cada semana.

El episodio 1043 que se emite en Japón esta semana estará disponible en Crunchyroll a partir del próximo domingo 4 de diciembre. En España se podrá ver a partir de las 10:00 am, mientras que en México y Colombia estará disponible a partir de las 3:00 am, en Chile será a partir de las 4:00 am y en Argentina a partir de las 5:00 am.

Ponerse al día con 'One Piece' desde cero es un proceso bastante largo, pero si queréis intentarlo aquí va una guía de cómo evitar los capítulos de relleno del anime.