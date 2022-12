'One Piece' capitulo 1044 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

'One Piece Film Red' todavía está pegando sus últimos coletazos en los cines de España, así que si queréis ver la última película de los Sombrero de Paja en pantalla grande es el momento de ponerse las pilas y aprovechar.

Ahora bien, por suerte no tenemos que despedirnos demasiado de ellos, porque con otra semana más por delante en el horizonte la buena noticia es que pronto tendremos un nuevo capítulo del anime semanal de 'One Piece'.

1044 al bote

Se dice pronto pero esta semana se emite el capítulo 1044 de la serie, con un episodio más en el País de Wano. Como cada semana, podremos ver el nuevo capítulo en simulcast a través de Crunchyroll según se emite en Japón.

En España estará disponible a partir de las 10:00 am, mientras que en México y Colombia se podrá ver a partir de las 3:00 am, en Chile será a partir de las 4:00 am y en Argentina a partir de las 5:00 am.

Como ocurre con el resto de la serie, podremos ver el episodio 1044 en japonés con subtítulos, porque por ahora no hay noticias de que la plataforma vaya a animarse a doblarla en algún momento. Si todavía estáis poniéndoos al día con 'One Piece', aquí os dejamos una guía de qué capítulos de relleno se pueden evitar para que el proceso se haga un poquito más ligero.