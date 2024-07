'One Piece' capítulo 1112 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Aunque ya está aquí del todo el veranito, One Piece' no vuelve a detenerse por ahora. Después de un pequeño hiato para refrescar la memoria, ha vuelto a la carga con un nuevo episodio del anime semanal de Toei Animation. Y estos días el que tenemos por delante es el capítulo 1112 de 'One Piece', que se dice pronto.

No faltan los enemigos

Estas semanas están siendo duras para los Sombrero de Paja de Luffy, porque entre revelación y revelación se están teniendo que enfrentar al CP0, los Serafines con poderes descomunales, y todo lo que les venga a echar encima la Marina.

Los siguientes capítulos también prometen ser de aúpa, y como cada semana podemos seguirlos en streaming para no perdernos nada. Como siempre, la opción más rápida para ver 'One Piece' en streaming es a través de Crunchyroll, donde también podemos ver la serie al completo. Y en el caso del capítulo 1112 de 'One Piece', esta es la información principal para verlo según esté disponible en la plataforma:

Podemos verlo el domingo 13 de julio.

En España a partir de las 9:30 am.

En México a partir de las 1:30 am.

En Colombia a partir de las 3:30 am.

En Venezuela a partir de las 4:30 am.

En Chile y Argentina a partir de las 5:30 am.

Toca recordad que desde el Arco de Egghead también podemos seguir el anime de 'One piece' a través de Netflix. Aunque esta emisión llega con algunos días de retraso frente al estreno en Japón, y tendremos que esperar hasta el sábado 20 de julio para ver el capítulo 1112 en Netflix.

