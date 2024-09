'One Piece' capítulo 1119 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

El anime de 'One Piece' se tomó un pequeño descanso, pero ya ha regresado con toda la artillería. Aunque todavía quede mucho para llegar al final de la historia, se nota que ya estamos en la Saga Final del anime y los capítulos más recientes están empezando a revelar algunos de los secretos más grandes que tenía guardados Eiichiro Oda.

Te deja del Reverie

El Reverie fue un evento de lo más movido, y poco a poco estamos descubriendo todo lo que transpiró entre los principales jugadores. Los próximos capítulos del anime prometen ser intensos, y esta semana tenemos el capítulo 1119 de 'One Piece' por delante.

Tenemos varias maneras de seguir el anime en streaming en simulcast, pero la más rápida es a través de Crunchyroll con los nuevos capítulos llegando a la plataforma casi según se emiten en Japón. A veces los subtítulos pueden demorarse unas horas, pero si no queremos perdernos el capítulo 1119 según esté disponible en la plataforma, aquí va la información más importante.

Podemos verlo el domingo 15 de septiembre.

En España a partir de las 9:30 am.

En México a partir de las 1:30 am.

En Colombia a partir de las 3:30 am.

En Venezuela a partir de las 4:30 am.

En Chile y Argentina a partir de las 5:30 am.

También hay que recordar que no es la única opción y podemos seguir el anime de 'One Piece' a través de Netflix desde el Arco de Egghead. Eso sí, aquí los capítulos llegan con algo más de retraso y hasta el sábado 21 de septiembre no podremos ver el capítulo 1119 en esta plataforma.

