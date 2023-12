La película 27 de 'Detective Conan' promete poner a Kaito Kid entre la espada y la pared. Así ese el primer tráiler de 'Detective Conan: The Million Dollar Signpost'

Casi tenemos 2024 encima, y lo que no podía faltar con el año nuevo es una nueva película de 'Detective Conan'. Ya vamos a llevar 27 películas en la lista con el estreno de 'Detective Conan: The Million Dollar Signpost', que en este caso parece que va a enfrentar a Conan Edogawa con un nuevo golpe de Kaito Kid... Aunque ya el tráiler adelanta que este último no va a tener las cosas fáciles.

No nos quedan asesinos, solo ladrones

Ya habíamos podido ver los primeros avances e incluso un tráiler dibujado por el mismísimo Gosho Aoyama, el creador de 'Detective Conan', en el que se confirmaba la ambientación en Hokkaido de la película.

Por ahora seguimos sin fecha de estreno internacional, aunque en Japón 'Detective Conan: The Million Dollar Signpost' se estrenará el 12 de abril de 2024. En España la distribución de las películas son muy consistentes y apenas llegan con unos meses de retraso, así que si seguimos como con las últimas entregas es muy posible que nos llegue hacia el próximo verano.

Las últimas películas de la franquicia han ido rozando cada vez más el territorio "canon" revelando algunos bombazos y dando más importancia a personajes secundarios. Y 'Detective Conan: The Million Dollar Signpost' en concreto parece girar en torno a Kaito Kid, e incluso darle un duelo directo contra Hattori.

Todavía no se ha confirmado demasiado sobre la sinopsis de la nueva película de 'Detective Conan', aunque parece que girará en torno a un tesoro de Hokkaido con el que Kaito Kid quiere hacerse.

En Espinof: