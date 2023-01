Ya tenemos nuevo JoJo: la parte 9 de 'JoJo's Bizarre Adventure' presenta a su protagonista en un primer vistazo al manga

Por ahora nos hemos tenido que despedir del anime con el final de 'Stone Ocean', pero por suerte todavía tenemos mucho 'JoJo's Bizarre Adventure' por delante y en apenas un mesecito arranca un nuevo arco del manga.

'JoJoLands' marca la Parte 9 de la historia, y como es lógico tenemos un nuevo protagonista que ya se ha presentado de manera oficial.

Directos a una isla paradisíaca

Lo nuevo de Hirohiko Araki arranca el próximo 17 de febrero, asó que la revista Ultra Jump ya ha empezado a saco la promoción del siguiente capítulo de 'JoJo's Bizarre Adventure'.

Todavía no se ha confirmado el nombre de este nuevo "JoJo" pero sí se ha dejado ver una primera imagen oficial del protagonista. También tenemos una primera sinopsis para 'JoJoLands', que aparentemente gira en torno a un joven que se hace rico en unas islas subtropicales.

No se sabe mucho más de la trama, pero también estarán involucrados los descendientes de Joseph Joestar. Eso sí, ojo que no es el Joseph que conocimos en 'Battle Tendency', si no que la historia ahora está ambientada en una continuidad completamente diferente a partir de la Parte 7 del manga, 'Steel Ball Run'.

Araki ha compartido además algunos primeros bocetos de estas nuevas páginas, que parece que nos llevan directamente a un paraíso tropical con palmeras y playas. Habrá que esperar todavía un mes más para conocer del todo a nuestro nuevo JoJo, pero con el larguísimo parón desde que terminó 'JoJolion' hay bastantes ganas de ver qué tiene Araki en la reserva.

Si todavía estáis por poneros al día con 'JoJo's Bizarre Aventure', las primeras temporadas del anime están disponibles en Crunchyroll, mientras que la más reciente se puede ver en Netflix.