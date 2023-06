'The First Slam Dunk' adelanta su fecha de estreno: la esperadísima película de anime llega antes de lo anunciado con el gran partido del Shohoku

Ya cada vez queda menos para que 'The First Slam Dunk' llegue a España, y parece que ha pasado una eternidad desde que se estrenó en Japón el año pasado. La película de Takehiko Inoue ha arrasado por completo en el país e incluso ha conseguido que el manga vuelva a estar entre los más vendidos de 2023... Y por fin tenemos el estreno a la vuelta de la esquina.

Veremos al Shohoku un poquito antes

Hace unas semanas, Selecta Visión confirmó que distribuiría la película en España y fijó la fecha de estreno para el 7 de julio. También podremos verla en versión original y con doblaje en castellano y catalán, e incluso ya ha dejado ver un adelanto de las voces españolas con un tráiler.

Ahora Selecta Visión nos ha pegado una pequeña sorpresa adelantando ligeramente el estreno al jueves 6 de julio. Aún no han confirmado el listado final de cines donde podremos verla ni cuándo comienza saldrán las entradas a la venta, pero prometen que estos días se empezará a abrir la preventa.

También sabemos que no será un estreno de un único día (como viene pasando últimamente con algunas películas de anime), si no que el tiempo que se quede en cartelera dependerá de cada cine.

Aunque el estreno final de 'The First Slam Dunk' será el 6 de julio, un día antes habrá una premiere especial en Barcelona con una proyección en catalán, regalos e invitados especiales. Por si no podemos esperar un día más y nos pilla en la zona.

