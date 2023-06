Estos son los mangas más vendidos de 2023... y 'One Piece' y 'Kimetsu no Yaiba' se quedan fuera del top 3

Con junio encima, ya estamos en el momento justo para hacer balance en lo que va de año en cuanto a la industria del manga, porque nos ha pegado alguna sorpresilla en cuanto a cuáles han sido las estrellas superventas de 2023.

Japón es su propio ecosistema en cuanto a ventas de manga, pero ya tenemos la lista con las diez obras que han arrasado en los últimos meses, y aunque es un poco inesperada también se entiende perfectamente.

Los deportes han arrasado

Para elaborar la lista se han tenido en cuenta la venta de volúmenes entre el 21 de noviembre de 2022 y el 21 de mayo de 2023. Aunque podíamos esperar cualquier otro manga, el que ha arrasado por encima de todos ha sido 'Blue Lock' de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura con 8.046.032 copias vendidas.

Aunque ha ido cayendo un poco en las últimas semanas, el éxito de 'Blue Lock' se entiende perfectamente si tenemos en cuenta que el anime se estrenó el otoño pasado y se fue emitiendo en medio del Mundial de Qatar. Entre que la selección japonesa mejoró bastante y que el anime estaba a tope, los memes que surgieron esas semanas y el ansia por saber qué pasaba tras la serie... Pues las ventas del manga se han terminado catapultando cada vez más.

El segundo en la lista de más vendidos ha sido 'Chainsaw Man' de Tatsuki Fujimoto con 4.492.906 copias. Y de nuevo, aunque 'Chainsaw Man' ya era un manga muy popular, el anime también le ha dado otro soplo de aire a las ventas. Y en tercer puesto tenemos 'Slam Dunk' de Takehiko Inoue, que ya es una leyenda pero que gracias al estreno de 'The First Slam Dunk' ha conseguido vender 4.199.966 copias solo en estos meses.

Después les siguen 'Jujutsu Kaisen' con 3.757.215 copias vendidas y 'One Piece' con 3.550.097, que siguen siendo dos series tremendamente populares pero se han quedado fuera del Top 3. El resto de la lista lo completan 'Spy x Family', 'Tokyo Revengers', 'Boku no Hero Academia', 'Oshi no Ko' y 'Kingdom'. Por aquí ya no es tan sorprendente porque tenemos algunos de los mangas shonen más populares de los últimos años, y que además están cerca de su recta final o han conseguido otro empujón de popularidad con sus series de anime.

Lo más seguro es que la lista cambie y mucho en la segunda mitad de 2023, porque los volúmenes de 'Oshi no Ko' se están agotando desde que se estrenó la serie, y puede que 'Kimetsu no Yaiba' vuelva a ser un superventas cuando termine su tercera temporada de anime aunque por ahora se ha quedado un poco sepultado.

