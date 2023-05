¡El mate que esperábamos! 'The First Slam Dunk' ya tiene fecha de estreno en España y podremos ver el partido en pantalla grande

Si hace nada ya hablábamos de que 'The First Slam Dunk' está rompiendo récords y que dentro de nada se estrena en Estados Unidos, ya ha llegado el tiro definitivo que esperábamos. Selecta Visión se ha apuntado un tanto gordísimo, porque por fin ha confirmado que traerá una de las películas de anime del año a España, y directa a cines.

¡Directo a canasta!

Ya lo estábamos esperando, porque entre que la película de Takehiko Inoue competirá en el Festival de Annecy y que se estaban dejando caer cada vez más fechas de estreno, tenía que estar al caer.

Al final no se nos va muy lejos y 'The First Slam Dunk' se podrá ver en España en los cines a partir del próximo 7 de julio, y Selecta Visión además ha confirmado que llegará tanto en japonés subtitulado como con doblaje en castellano y en catalán.

Las películas de anime tuvieron un año muy bueno en España superándose en taquilla, y 'The First Slam Dunk' viene pisando fuerte, así que a ver qué tal funciona. La verdad es que tiene una pinta tremenda y el propio Inoue ha estado metido a fondo en el proyecto para dirigir y supervisar la película, con lo que por ahora solo están llegando noticias buenas. Además del poster promocional para España también se ha revelado la sinopsis oficial:

"Con aires de ir siempre sobrado y jugando con gran inteligencia y velocidad, Ryota Miyagi, «puñal» y base del Shohoku, desconcierta siempre a sus rivales. Ryota, que nació y se crió en Okinawa, tenía un hermano tres años mayor que él que desde muy pequeño era considerado un prodigio del baloncesto a nivel local. Ryota, por supuesto, quiso seguir los pasos de su hermano."

"En su segundo año de bachillerato, Ryota se clasifica para el campeonato nacional con el equipo de baloncesto del instituto Shohoku junto a sus compañeros Sakuragi, Rukawa, Akagi y Mitsui. Y ahora ha llegado el momento de retar al vigente campeón, el Instituto Sannoh Industrial."

En Espinof | Qué es un "spokon" y cuáles son los animes más emocionantes del género que podemos ver en streaming