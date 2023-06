'The First Slam Dunk' nos prepara para el partido definitivo estrenando nuevo tráiler con doblaje en castellano

Llevamos ya meses oyendo que 'The First Slam Dunk' ha arrasado en Japón y que es imparable, y por fin nos toca prontito el turno en España. Hace unas semanas Selecta Visión confirmó que la película de anime nos llegaría a los cines este mismo verano, y como la fecha de estreno se va acercando cada vez más ya han dejado ver un primer vistazo al doblaje de la película de Takehiko Inoue.

Unas semanas más, y se decide el campeonato

Todavía estamos pendientes de saber en qué salas de cine se podrá ver 'The First Slam Dunk' porque a veces el listado es un poco limitado dependiendo de la ciudad y las películas de anime no siempre aguantan demasiado tiempo en cartelera... Así que hay que ir con la lista bien sabida si no nos la queremos perder en pantalla grande.

Lo que es seguro es que 'The First Slam Dunk' se estrena en España el próximo 7 de julio, y que además de en versión original en japonés con subtítulos también se podrá ver con doblaje en castellano y en catalán.

El primer tráiler en castellano no deja ver mucho todavía pero ya nos da un adelanto del doblaje con unas escenas muy centradas en Ryota Miyagi, en quien se centra prácticamente la trama de 'The First Slam Dunk'.

'The First Slam Dunk' no parte del inicio del manga original de Takehiko Inoue (que se ha estrenado como director de anime con la película), si no que arranca en pleno campeonato nacional con un partido decisivo entre el equipo del instituto Shohoku y los campeones del Instituto Sannoh Industrial.

