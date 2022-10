'La casa del dragón' supera a 'Juego de Tronos' y es la serie más vista de HBO Max en España (y en toda Europa)

Parece que las filtraciones no han amedrentado a la audiencia y el último episodio de la temporada 1 de 'La casa del dragón' (House of the Dragon) ha seguido el camino previsto ya desde su estreno hace dos meses y se ha convertido en el final más visto de una serie de HBO desde el de 'Juego de Tronos'.

Desde HBO hablan que 'La reina negra' congregó una audiencia en directo de 9,3 millones de espectadores (más o menos en la línea de toda la temporada), quedando, eso sí, algo lejos de los 13,6 millones del último de la temporada 8 de la serie original. Por otro lado, la serie promedia unos 29 millones de espectadores.

Récord... fuera de USA

Sin embargo, es en HBO Max y más en concreto fuera de Estados Unidos donde 'La casa del dragón' se ha convertido el título más visto de la plataforma. Un ejemplo lo tenemos en España, donde ha superado a la temporada 8 de 'Juego de Tronos'. No solo aquí, sino también en otras regiones como Europa, América Latina, el Sudeste Asiático, Hong Kong y Taiwán a través de las diferentes filiales.

Al contrario que pasa en el canal HBO, que al ser televisión sí que sus audiencias son recogidas por terceras compañías, HBO Max mantiene sus métricas bajo llave (al igual que el resto de plataformas). Por ello siempre debemos tomar estos datos con algo de pinzas.

Las métricas de Nielsen, por otro lado, nos pueden servir para imaginar que efectivamente ha sido un éxito en streaming, con una media de mil millones de minutos vistos por episodio durante el tramo medio de esta temporada 1 (todavía no han salido los datos de estas últimas semanas).