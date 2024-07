La primera canción de Bon Jovi está en un disco navideño de Star Wars de 1980

Antes de convertirse en Jon Bon Jovi, estrella mundial del rock, John Bongiovi era uno de los miles de aspirantes a músicos de la zona de Nueva York que buscaban una oportunidad. En 1980, hizo su debut discográfico de una manera poco conocida, cantando en un álbum navideño con temática de 'Star Wars', solo dos años después de aquel infame 'Holiday Special', en 1980.

Once upon a time, not so long ago

El ya conocido por los fans más curiosos 'Christmas in the Stars: Star Wars Christmas Album', incluye una canción con la primera sesión pagada profesionalmente de Bon Jovi. Todo empezó cuando el propietario de Power Station, Tony Bongiovi, y Meco querían continuar el éxito que habían tenido con la versión música disco del tema de 'La guerra de las galaxias'. Cuando 'El Imperio Contraataca' llegó a los cines, obtuvieron el permiso del creador George Lucas para hacer un álbum navideño.

En aquel momento, Tony también estaba haciendo lo que podía para ayudar a despegar la carrera de su joven primo, así que le contrató con la esperanza de que le diera algo de publicidad.

"Sabía que se iba a vender. Así que cantó en él. Si tienes un éxito, entonces puedes darte la vuelta y decir: 'Oye, este disco es un éxito, vamos a fichar a este chico'... Pero así es como acabó en ese tema".

La canción, que puede escucharse aquí, se titulaba 'R2-D2, We Wish You a Merry Christmas' y en ella aparecían el futuro líder de Bon Jovi y un coro de niños cantando dulcemente una melodía navideña al androide. Sin embargo, el plan de Tony no salió como esperaba. En vísperas del lanzamiento del álbum, RSO Records quebró. Esto significó que la tirada se limitó a la edición inicial de 150.000 copias, lo que frenó su impulso comercial.

El compositor Maury Yeston, ganador de un premio Tony y a pocos años de conseguir un éxito en Broadway con 'Nine', escribió la mayor parte del material, aunque añadió que Meco escribió 'R2-D2, We Wish You a Merry Christmas' y que Bon Jovi escribió 'The Odds Against Christmas'. Yeston recordó su trabajo con el joven cantante y señaló: "Siempre he pensado que no soy el único al que podrían chantajear con este álbum."

