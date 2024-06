Hoy en TV, la película de ciencia ficción más cara de todos los tiempos. Una impresionante aventura que reactivó una de las mejores sagas de la historia del cine

Estos días se está volviendo a hablar bastante de la saga Star Wars con motivo del estreno de 'The Acolyte', una serie de televisión aplaudida por la crítica pero que no está recibiendo la misma respuesta por parte del público. Esa discrepancia no existió en el caso de 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza', una película que nueve años después de su estreno todavía mantiene su condición de ser la más cara de todos los tiempos.

Volviendo a una galaxia muy, muy lejana

Con un presupuesto oficial de 447 millones de dólares -su coste de producción real fue de 533 millones, pero diferentes beneficios fiscales rebajaron la inversión de Disney en 86 millones-, 'El Despertar de la Fuerza' tenía el reto de relanzar la franquicia creada por George Lucas sin contar para nada con su participación. A fin de cuentas, el estudio prescindió de todas las ideas de Lucas, así que tomó la drástica decisión de no participar en ella.

Aquí fue J.J. Abrams quien recibió el encargo de relanzar una franquicia tan mítica como Star Wars, y no me cabe duda de que su elección estuvo motivada al menos en parte por el buen trabajo que había realizado en años anteriores con las estupendas 'Star Trek' y 'Star Trek: En la Oscuridad'. Aquí se la jugó lo justo con una película que tiene mucho de nostalgia y una estructura deudora del Episodio IV, pero también introdujo una serie de nuevos personajes con muchas posibilidades que las dos siguientes entregas no terminaron de aprovechar.

Como era de esperar, 'El despertar de la fuerza' es un espectáculo de primer orden -y ojo al uso de la narrativa visual por parte de Abrams-, pero también es una aventura con suficiente energía como para que sus más de dos horas de metraje se pasen volando. Y es que la principal virtud de esta película es lo entretenida que es, siendo evidente que el principal objetivo de Disney era no complicarse demasiado para que el público no rechazase una apuesta de este calibre.

No me olvido tampoco de su reparto, donde los regresos de Harrison Ford y Carrie Fisher aportan la dosis de veteranía entre un grupo de actores donde destaca la sangre nueva. Tanto Daisy Ridley, que pronto volverá a la saga con la esperada película 'Star Wars: New Jedi Order', como John Boyega -lástima que 'Los últimos jedi' quede relegado a una subtrama tan poco interesante como la del casino- y Adam Driver -claro que su Kylo Ren palidece ante Darth Vader, pero eso sucede con el 99,99% de los villanos de la historia del cine- se amoldan de maravilla a una galaxia muy muy lejana

