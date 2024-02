Hoy en TV, una de las películas más divertidas de la historia. Una obra maestra del humor negro con una de las interpretaciones más míticas del cine británico

La comedia es uno de los géneros más agradecidos que hay, ya que incluso algunas que no sean muy allá pero al menos entretengan siempre vienen bien. Eso sí, son aquellas realmente buenas las que dejan huella y, por desgracia, no son tantas. No obstante, hoy toca hablar de una de ellas, pues esta noche se emite en Trece una de las películas más divertidas de la historia del cine.

Extraordinaria

Por si no lo habéis adivinado ya, me refiero a 'Ocho Sentencias de Muerte', a mi juicio la obra cumbre de los Estudios Ealing, compañía a la que también debemos títulos tan recordados como 'El quinteto de la muerte' o 'El hombre vestido de blanco'. Su historia se aleja también bastante de lo que muchos esperarían de una comedia, ya que cuenta cómo un hombre busca vengarse de una familia de aristócratas asesinando a todos los que le preceden para conseguir el título de Duque.

Protagonizada por un inspiradísimo Dennis Price, lo cierto es que el actor que recibió infinidad de alabanzas por su trabajo en 'Ocho Sentencias de Muerte' fue Alec Guinness. El actor al que muchos recuerdan principalmente por haber sido Obi-Wan Kenobi en la trilogía original de Star Wars interpreta aquí a ocho personajes diferentes. Todos ellos perfectamente diferenciados, permitiéndole mostrar todo su talento y versatilidad sin afectar en lo más mínimo a la credibilidad de lo que va sucediéndose.

Sí es verdad que 'Ocho Sentencias de Muerte' no anda sobrada de medios, algo habitual en el cine de Ealing, pero lo compensa con creces en todo lo demás, desde un brillante guion de Robert Hamer, también director de la película, y John Dighton que sabe cómo moverse entre la sátira, la parodia y el cinismo hasta una conseguida estructura narrativa que logra sumergirnos de lleno en la historia por mucho que el grueso de la película sea un enorme flashback y que ya sepamos el destino de su protagonista, aunque ojo a ese final ambiguo que causó polémica en Estados Unidos.

No obstante, aquellos que busquen aquí una película de gags seguramente acaben decepcionados, ya que aquí se opta por un enfoque con más mala leche que parte de situaciones llamativas y que no tiene el más mínimo problema en sacar a relucir todas las miserias de la alta sociedad de la época.

Si os habéis quedado con ganas de verla, esta noche se emite en Trece a partir de las 22:05. Además, también podéis haceros con la excelente edición en blu-ray distribuida por A Contracorriente Films o recuperarla en streaming a través de Filmin.

