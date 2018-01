'Star Wars: Semilla oscura', el alucinante corto realizado por españoles que ha costado 300 euros

Gustará más o menos, pero la importancia de Star Wars es indiscutible. Y no me refiero únicamente a las películas ficiales de la saga, ya que también es la fuente de inspiración para que muchos seguidores de la misma quieran aportan su pequeño granito de arena. Los hay mejores y peores, pero hoy nos ha llamado la atención uno de esos fan films. Se titula 'Star Wars: Semilla oscura' y ha sido realizado por españoles con un presupuesto de apenas 300 euros.

'Star Wars: Semilla oscura' nos lleva al año 1010 ABY, donde la Hermandad de la Oscuridad está sembrando el caos ante la incapacidad de la república para hacerles frente. Los jedi no están dispuestos a que los sith se salgan con la suya, por lo que forman el Ejército de la Luz. La guerra es inminente y ambos quieren hacerse con jóvenes sensibles a la fuerza para que se unan a su bando. En ese escenario llega un llamativo rumor a los Jedi y no tardan en investigarlo....

Dirigido por David G. Pelta y Toni Prado, 'Star Wars: Semilla oscura' se realizó durante un periodo de tres meses, uno dedicado a la preproducción, dos a la post-producción y apenas tres días para el rodaje en sí mismo. El resultado es impresionante, sobre todo en las escenas de pelea con sables láser, ya que hay momentos en los que me habría creído que eso formase parte de una de las aventuras que está haciendo últimamente Disney.

Como es normal, no todo en 'Star Wars: Semilla oscura' está al mismo nivel -los diálogos son bastante mejorables, pero tampoco son demasiados, así que no me voy a quejar mucho por eso-, pero me encantaría ver lo que podrían hacer sus responsables contando con un presupuesto más holgado y tiempo suficiente para hacerlo todo a su gusto.