'Alba': todo lo que funciona (y lo que no) en la adictiva serie que arrasa en Netflix

Si bien 'Alba' tuvo cierto éxito durante su paso por Antena 3 y Atresplayer, no ha sido hasta que Netflix la ha incorporado a su catálogo que se ha convertido en un éxito rotundo. Repasamos todo lo que funciona y lo que no en esta adaptación de la serie turca 'Fatmagül'.

Acierto: tiene un potente piloto

Hay que reconocer que el piloto de la serie cumple su función: consigue llamarte la atención y dejarte con ganas de más. 'Alba' abre varios frentes, no solo de su trama principal (¿qué pasará con el personaje de Alba tras este terrible suceso?) sino también varias subtramas realmente prometedoras a nivel narrativo: la implicación del novio, el papel de la mujer de su hermano, Mercedes como personaje sin escrúpulos...

Mejorable: las tramas se van perdiendo

Por desgracia, casi ninguna de estas tramas se desarrolla de manera satisfactoria. La implicación de Bruno se resuelve en los primeros capítulos y podría haber dado mucho más de sí (indagar quizá en las consecuencias morales de relacionarse con sus amigos). El papel de la mujer de Toño tiene importancia solo un par de episodios y, cuando se intenta recuperar, sus revelaciones prácticamente no tienen el peso dramático que se esperaba.

El caso más sangrante es el de Mercedes (Adriana Ozores), personaje que prometía ser uno de los más imprevisibles de la ficción y al final no llega a hacer nada que realmente nos sorprenda. Es más, su delito (aquel que comete al final del primer episodio) no tiene ninguna relevancia en toda la serie hasta que lo repescan en uno de los últimos y tampoco es tan impactante como hubiera podido ser.

Acierto: visibiliza un problema real

Obviamente, 'Alba' es una ficción que tiene como eje central las agresiones sexuales, cómo afecta a la vida de la víctima, los interminables obstáculos que siguen encontrando las mujeres para poder denunciar, el circo mediático que se organiza en torno a ello... Otra cosa no, pero sí podemos decir que la serie consigue acercar este tema al terreno generalista de forma comprensible para todo el mundo.

Mejorable: es realista solo a ratos

Esa pátina de pretendido realismo que se le quiere dar a la historia se rompe constantemente ante las concesiones dramáticas que hacen en todos los capítulos. Hay demasiadas cosas forzadas e inverosímiles, conversaciones artificiales, giros de guión sacados de la manga... Tal vez no chirriara tanto la diferencia entre ambas partes de la historia si hubiese abrazado su identidad como thriller dramático en vez de incidir tanto en ese realismo que se resiente cada vez que pasan estas cosas.

Acierto: es una buena adaptación

Hay que reconocer que 'Alba' ha sabido adaptar bastante bien la serie turca que adapta: 'Fatmagül'. Hubiese sido más fácil coger la historia tal cual el original pero sus creadores tuvieron claro que debían modificarla para adaptarla al contexto español. Prescinde de todo aquello que no tendría sentido en estas circunstancias (como que la protagonista se tenga que casar con uno de sus supuestos violadores), rebaja el tono y no intenta copiar la realización sino que busca su propia identidad.

Mejorable: a veces se pasa de melodramática

Pese a que el tono es mucho más contenido que el original, hay ciertos momentos en los que la historia no puede evitar patinar con escenas exageradas o arrebatos poco creíbles (lo de las escaleras, la reacción de Toño al "descubrimiento" o el propio final). Instantes que chocan una vez más con ese tono dramático y "realista" y en los que casi esperaba que saliera alguien al grito de: ¡Maldita lisiada! .

Acierto: su capacidad de concreción

Volvemos a comparar con el original, que tiene ni más ni menos que 80 capítulos. 'Alba' consigue contar lo mismo en 13, prescindiendo de muchas tramas y cogiendo únicamente lo que le interesa contar, adaptándolo a su propio terreno. Además, el final es cerrado por lo que funciona perfectamente como miniserie.

Mejorable: cae en lo redundante

A pesar de la mejoría, lo que cuenta en 13 capítulos lo podría haber contado en 10 o en 8. Quema muy pronto sus cartuchos argumentales y lo demás es alargar la duración, reincidiendo una y otra vez en lo mismo (¿cuántas veces dice Alba que no recuerda nada? ¿cuántas veces escuchamos las justificaciones de los violadores? ¿cuántas veces nos repiten las motivaciones de César?).

Además, la serie tiene un pequeño problema con su tiempo interno. No acaba de encontrar la forma orgánica de reflejar el paso del tiempo, dando la impresión por los diálogos de que no hay grandes elipsis hasta que en un capítulo alguien dice que han pasado meses. Es algo que no ayuda a la hora de de situarnos en la narración.

Acierto: Elena Rivera está fantástica

El auténtico descubrimiento de 'Alba' es, sin duda, su actriz principal. Elena Rivera nos ofrece una interpretación convicente de Alba, sin caer en histrionismos y consigue vendernos la historia durante todo su desarrollo. Sin duda, una intérprete a la que habrá que seguir la pista.

Mejorable: el desarrollo de los personajes deja mucho que desear

Casi todos los personajes están dibujados de manera algo torpe. Empezando con los agresores, prácticamente villanos de manual. Esto hace que la historia pierda fuerza porque no era necesario convertirlos en bidimensionales para que entendamos lo terrible de sus actos. Jacobo y Rubén podrían haber seguido siendo los antagonistas con algunos matices más (se pueden hacer personajes complejos sin por ello justificar sus actos).

Si aún fueran solo ellos pero es que el resto tampoco tiene un gran arco de evolución y la mayoría se estanca en su descripción inicial y ahí se quedan. Sin olvidar casos como el de la novia de Rubén o la periodista, que aparecen y desaparecen cuando conviene y sus motivaciones están muy mal construidas y peor desarrolladas.

Acierto: engancha

Pese a que podría haber sido mucho más corta, hay que reconocer que la serie no aburre nunca y es de esas que te puedes ventilar en varios días sin ningún problema. Tiene un buen ritmo y es fácil verse varios capítulos del tirón.

Mejorable: termina hipotecando su premisa

Es un poco triste que, pese el gancho de su premisa, al final no termine profundizando en ello de forma más interesante. Sí, nos queda claro que una violación es algo espantoso y el calvario que tiene que pasar la víctima pero no plantea ninguna reflexión más profunda más allá de un básico "esto está mal".

Quizá la cuestión sea que la serie es, ante todo, un thriller dramático y lo que le interesa es dar pie a escenas de tensión y mantener el interés, no tanto indagar más allá en ello como problemática social. Eso se nota sobre todo al final, cuando ya se despega de forma casi total de su planteamiento y parece más interesada por darle un final álgido.

En resumen: es un buen entretenimiento

Si bien es cierto que como drama intimista, la serie no acaba de abordar el tema de forma del todo satisfactoria (y menos teniendo recientes ejemplos tan interesantes sobre el mismo tema como 'Creedme' o 'Podría destruirte'), 'Alba' funciona como producto de entretenimiento rápido. No es redonda y tiene varios aspectos a mejorar pero, si lo que buscas es una historia para maratonearte y entretenerte durante varias tardes, esta miniserie lo consigue de sobra.