'Digimon Adventure 02: The Beginning' apela a la nostalgia pero se queda lejos de 'Last Evolution Kizuna' (y los protagonistas del anime están de pegote)

Desde el estallido con el primer anime, 'Digimon' ha tenido unas cuantas series, spin-offs, especiales, y varias películas, claro. Pero para los que crecimos con esa primerísima serie, 'Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna' pegó fuerte con un ramalazo de nostalgia y una nueva película que sabía apelar a los fans de la primera generación de Niños Elegidos.

Y unos años después, parecía que le tocaba el turno a la segunda generación con 'Digimon Adventure 02: The Beginning'. Y aunque también apela a la nostalgia, se queda bien corta frente a su predecesora porque... Bueno, de entrada los Niños Elegidos y sus Digimons casi están aquí de pegote.

Un día demasiado normal para los compañeros de los Digimon

Ya han pasado unos cuantos años desde sus aventuras en 'Digimon Adventure 02' y ahora este grupo de Niños Elegidos también son adultos. Los Digimon y los humanos conviven en armonía por todo el mundo, y entonces aparece un huevo gigante de Digimon en medio del cielo de Tokio.

En medio de esta situación, el grupo conoce a Lui Ohwada, quien como ellos tiene un dispositivo digital y dice haber sido el primer Niño Elegido. Lui perdió a su Digimon hace años, y ahora la eclosión de este huevo gigante podría causar un gran desastre, así que el grupo empieza a trabajar a destajo para averiguar cómo detenerlo.

'Digimon Adventure 02: The Beginning' se ambienta en la misma continuidad de 'Last Evolution Kizuna', años después del anime de 'Digimon Adventure 02' y antes de lo que sería el epílogo final de la historia. Así que en este espacio de tiempo antes del epílogo, todo entra y es posible mientras no trastoquemos demasiado el canon (como con 'The End of Z' para 'Dragon Ball').

Esto, por desgracia, también da esa sensación de que no hay un peligro real ni se va a trastocar demasiado la continuidad. Aunque no todas las películas lo necesitan, pero en el caso de 'The Beginning' se nos plantea un peligro titánico que luego se va desinflando según avanza la trama.

Tampoco es un problema, porque al final muchas películas de anime pecan de esto mismo para que se puedan ver de manera independiente. Es que el mayor problema que tiene 'Digimon Adventure 02: The Beginning' es que el grupo de Davis Motomiya, Ken Ichijouji, Yolei Inoue, Cody Hida, T.K Takaishi y Kari Yagami casi se queda en una aparición anecdótica y menos Davis y Ken el resto no tiene demasiado que aportar a la trama. Y aún así, tampoco es que estos dos resuelvan demasiado o tengan el peso de Tai y Matt en la anterior película, si no que están como testigos con más líneas de dialogo y poco más.

Porque gran parte de la trama va dedicada a explorar la historia de Lui y su relación con Ukkomon, y hay drama para rato. Y aunque es una historia interesante y complicada que en versión original consigue elevar Megumi Ogata ella sola con el trabajo que hace doblando a Lui, tampoco es del todo algo increíblemente novedoso que no hayamos visto ya en la franquicia y si no conseguimos conectar con el personaje toda la película se va a hacer interminable.

Así que 'Digimon Adventure 02: The Beginning' se queda un poco coja, sin dedicar demasiado tiempo a sus protagonistas, metiéndonos en una trama tangencial para un nuevo personaje en la que el resto no pinta demasiado, y casi sin acción.

Porque sí, hay Digievoluciones, fusiones y de todo, pero tenemos que esperar al último cuarto para que finalmente ocurra algo un poco más movido. Y sin entrar en spoilers, para que se termine resolviendo todo de manera apresurada y casi porque toca.

Aún así, especialmente si somos fans de la segunda generación, 'Digimon Adventure 02: The Beginning' tiene sus momentos de encanto y siempre hace ilusión volver a ver al grupo como si fueran amigos con los que hace mucho que no quedamos. Es entretenida y lleva un buen ritmo que tampoco aburre o lastra. Pero aparte de esas sorpresillas nostálgicas y varias escenas de acción contadas (en las que el CGI se ha pulido mucho, todo hay que decirlo), por desgracia la nueva película de 'Digimon' se queda muy detrás de su predecesora.

En Espinof: