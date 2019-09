'Entre dos helechos: La película': Netflix presenta una hilarante adaptación del show de Zach Galifianakis

Un año antes de convertirse en una leyenda del humor estadounidense con la primera entrega de 'Resacón en Las Vegas', Zach Galifianakis dedicó parte de su tiempo a incomodar a famosos astros del cine en un micro-show para Funny Or Die, el hostal del humor digital fundado, entre otros, por Will Ferrell y Adam McKay. Más de diez años después, y con los mismos helechos (NO), Galifianakis, Ferrell y compañía convierten su pantomima en una hilarante película para Netflix.

Más grande, más largo y sin cortes

'Entre dos helechos: La película', se enfrentaba a una prueba complicada: aglutinar en un solo "clip" casi tanto metraje como toda la serie a lo largo de diez años y, además, tener un nexo de unión que permitiese al estrafalario host del programa avanzar hacia ellas.

Como suele pasar en estos casos, la premisa es simple y prácticamente lo que menos importa de la película, aunque su mala baba no deje de reinar la película: el gran jefe de Funny or Die pasa las horas mirando un enorme marcador rojo que indica los billones de clics que sus vídeos reciben. Aquí lo que importa es el viaje. Bueno, y las preguntas que se le ocurran a su presentador.

Desde el primer minuto la historia va a cuchillo, directa al golpe bajo, gracias a un sinfín de rostros populares dispuestos a dejarse humillar en público. Si se tercia, ellos también devolverán el golpe. Por si no fuera suficiente con ello, la película avanza a través de una sub-trama desternillante al estar grabándose un documental sobre la misma.

Peter Dinklage, Benedict Cumberbatch, Matthew McConaughey, Paul Rudd, Tiffany Haddish, Brie Larson, Keanu Reeves o Jon Hamm son algunos de los famosos que se enfrentarán a las preguntas más incómodas de su trayectoria entre un par de plantas con casi tanto peso como su presentador.

El mundo de Zach

La película sale de la mente de sus dos responsables "televisivos", Scott Aukerman y el propio Galifianakis, y supone la primera película como director del primero, realizador de la gran mayoría de los clips alojados en Funny or Die. Ambos firman el guión y producen este road trip que en parte nos devuelve a los tiempos de la inmejorable 'Wayne's World' y su mundillo de canales de televisión underground.

Tiene mucho mérito que las entrevistas violentas del micro-show sigan funcionando como lo hacen aquí. Y eso es porque se trata ese tipo de golpe bajo que nos damos entre colegas. El golpe bajo terapéutico que otorga la confianza, no hay más que ver los créditos finales para darse cuenta de ello.

La historia no flaquea en formato amplio gracias a la total implicación de un protagonista que se entrega en cuerpo y alma a la idiotez extrema constantemente: no hay ni una sola escena "normal" con su protagonista en pantalla. Si eres fan de los largometrajes cómicos basados en otros formatos mucho más cortos, 'Entre dos helechos: La película' es tu mejor plan para hoy. Lástima que no sea en 3D.