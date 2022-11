'¡García!' (1x06): combate a muerte en el Valle de los Caídos en un icónico final de aventura para el último episodio de la serie de HBO Max

Y llegamos al final... por ahora. Hoy viernes, HBO Max ha estrenado el sexto episodio de '¡García!' y, si la sensación continúa es que estaba siendo un gran ejemplo de fantástico español, este final de temporada (o de serie, ya que no está confirmada por la plataforma) ha confirmado definitivamente que es de lo mejor de este 2022.

Por cierto, a partir de aquí spoilers del episodio final de ¡García!

Al valle

Tras el rescate desencarrilado del episodio anterior, todos los caminos nos han llevado de nuevo al Valle de los caídos. Y, de hecho, es ahí donde comenzamos el viaje descubriendo que Ortiz no solo se llevó el cuerpo del superespía español a poner en animación suspendida, también el de Neffenberg (Daniel Freire), el némesis del dúo.

Ya en el presente, vemos a Don Jaime (Emilio Gutiérrez Caba) hablando con Winters (Daniel Freire) después de que éste crea haber matado a García (Francisco Ortiz) y secuestrado a Antonia (Veki Velilla). El villano se encuentra en El Valle de los Caídos, donde ha revivido a su padre y creador.

Ahora la prioridad es rescatar a Antonia y no hay tiempo que perder. Jaime necesita de nuevo a García y, a pesar de recelos y rencillas entre ambos, lo importante es traer a la periodista sana y salva. De esta manera, llegamos a un tercer acto que nos trae un fantástico combate a muerte en el monumento nacional.

Si ya Eugenio Mira había demostrado toda su destreza a la hora de dirigir, es en este acto final donde nos deleita con grandes planos, imágenes icónicos y viñetas (sí, viñetas) perfectas. El resultado es que, más allá de los golpes, de los disparos, las piruetas y los giros de la lucha, quedemos absortos.

No sé si es consecuencia de haber visto la temporada final de 'The Good Fight', pero creo que donde la adaptación falla no es en la historia de este héroe, sino en el clima político donde se desenvuelve. No tanto porque no sepamos qué bandos hay y a quienes se refieren, sino porque creo que la obra original transmitía mejor la crispación y la sensación de proximidad a un colapso político y social.

Más allá de eso —que, reitero, puede ser sensación contaminada por otras series de las últimas semanas—, creo que en líneas generales el dueto formado por Carlos de Pando y Sara Antuña hace un trabajo fantástico trasladando del papel a la pantalla la primera aventura de García.

¿A por la segunda temporada?

Una primera aventura que ha jugado en todo momento con cierta melancolía del hombre desplazado en el tiempo. El presente y futuro del héroe solo traen ecos de lo que pasó... y las últimas secuencias van en esa sintonía, ya sean en el cementerio despidiendo a Felicidad o en el tren.

Si bien el final cierra bastante la historia, en el último acto de la temporada tiran uno de los cabos sueltos que había por ahí: en ese laboratorio de el Valle de los caídos había tres cápsulas. Así, el epílogo nos muestra a quien probablemente ocupaba la tercera... o eso se deduce.

Un aperitivo para ver si logramos tener una temporada 2 de '¡García!'. Desde luego creo que no somos pocos a los que nos gustaría una nueva entrega de las aventuras de nuestro héroe. ¿Podríamos ir hacia '¡García! en Catalunya' y completar las aventuras comiqueras de nuestro héroe local? Yo voto sí.