Hilary Swank protagoniza esta entretenida serie periodística del director de 'Spotlight' que ha llegado a Disney+ por sorpresa

Por alguna razón que se nos escapa, el departamento de comunicación de Disney+ no ha estado muy atinado esta semana y ha tardado lo suyo en anunciar sus estrenos. Tanto que nos hemos enterado cuando hemos abierto este mediodía la plataforma que habían estrenado 'Alaska Daily', la nueva serie protagonizada por Hilary Swank.

No es la única serie destacada que ha aterrizado esta semana por sorpresa, ya que también lo ha hecho la temporada 2 de 'Reservation Dogs' (de la cual hablaremos en cuanto podamos) pero sí que es curioso el descuido en la promoción de sus estrenos relativamente potentes.

Y es que 'Alaska Daily' tiene una buena carta de presentación: nominación al Globo de Oro 2023 a mejor actriz principal para Swank y está creada, escrita y dirigida (al menos los dos primeros episodios) por Tom McCarthy, ganador del Óscar por 'Spotlight'. Lo que la hace una rara avis, sobre todo por ser de network (ABC en concreto).

Periodista en Alaska

Swank interpreta a Eileen, una reportera estrella de Nueva York cuya carrera cae en desgracia tras un reportaje de investigación. Reticente, tendrá una segunda oportunidad al ser contactada por su antiguo jefe y mentor quien la convence para que se una al equipo de un pequeño periódico de Anchorage para investigar una serie de desapariciones de chicas nativas.

Como podéis imaginar con esta breve sinopsis, el guion de McCarthy, inspirado en la serie de artículos periodísticos "Lawless: Sexual Violence in Alaska", gasta mucho tiempo, quizás demasiado para lo que quiere contar, en exponer a la típica protagonista que está fuera, completamente, de su ambiente, de pez fuerísima de su agua (prácticamente recuerda a 'Doctor en Alaska' y similares) y que le cuesta hacerse a los métodos con los que no está acostumbrada.

Sin embargo, el hecho de que McCarthy haya escrito a Swank de una forma tan antipática o altiva (no es tanto soberbia), va en cierto detrimento, haciendo que los tropos que normalmente se explotan en este tipo de historias no funcionen tanto como debería. Lo que no quita para que Swank sea, como siempre, una gran actriz.

Ambiciosa pero atada

Por otro lado, la condición de 'Alaska Daily' como rara avis se da porque tiene una ambición propia de una serie que podríamos ver en plataforma o cable tipo FX pero con las restricciones propias del abierto. Esto incluye cierta tendencia a dar las cosas algo mascadas y a que los conflictos sean relativamente leves y poco profundos.

Creo que, en definitiva, el fuerte de 'Alaska Daily' radica en el potencial del caso con el que están lidiando (y los que van surgiendo a lo largo de la serie). Cuando el guion se acerca más al lado periodístico y a las características de un territorio tan inmenso como Alaska, la serie funciona mucho mejor que cuando se queda en "Periodista en Alaska".