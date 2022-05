'I Love That For You (Me alegro por ti)': una ligera comedia en Movistar Plus+ apoyada en el encanto de Vanessa Bayer

Dentro de la comedia hay una suerte de subgénero, o más bien categoría, en la que entran las series de los cómicos de 'SNL', con desigual resultado. En esta ocasión es la siempre encantadora Vanessa Bayer la que crea y protagoniza 'I Love That For You (Me alegro por ti)', que estrena Movistar Plus+.

Inspirada en su propia adolescencia, la serie gira en torno a Joanna, un chica con leucemia cuyo mayor sueño es convertirse en una estrella de la teletienda. Así, ya de mayor logra cumplir el presentar un espacio en uno de los mayores canales estadounidenses gracias a una gran mentira: decir que todavía tiene cáncer.

La "metatelevisión" suele venderse bien. Como amantes de los otrora rayos catódicos, nos gusta ver cómo se hacen las cosas... a pesar de ser conscientes de lo que vemos es ficción. El problema viene cuando la propuesta, en términos generales, es tan blanda y genérica que no logra trascender.

Entretenimiento sin complicaciones

Una de las razones por las que creo que 'I love that for you' es de algún modo signo de estos nuevos tiempos de consumo televisivo es por el hecho de ser una comedia que podría haber encajado perfectamente en una cadena en abierto (en FOX o NBC, mismamente) en vez de en cable premium como es Showtime.

En los últimos años se ha diluido esa suerte de etiqueta de "hacemos series de prestigio" que promovían los canales de cable y, en sus primeros años, Netflix. Cada vez marcas, bastiones de ello, andan abriendo la mano a producciones más ligeras, menos exigentes. Un ejemplo reciente lo tenemos a propósito de 'La mujer del viajero en el tiempo' (HBO) y 'The Staircase' (HBO Max) que parecen haberse intercambiado sus respectivas casas.

Por esto llama la atención el hecho de que 'I love that for you' sea una comedia tan ligera y algo superficial, como si fuera un sketch largo de 'Saturday Night Live' pero sin buscar la carcajada. Es entretenida, sí, y la simpatía natural de Vanessa Bayer (amén del incidir en la rareza de su personaje) logra salvar alguna que otra escena.

Quizás el problema venga, sobre todo, de los personajes que pululan SVN, que son como caricaturas de la jungla televisiva. Algo con lo que el guion (en el que participa como cocreador Jeremy Beiler) se da algo de bruces cuando quiere estudiarles mejor. Las conexiones entre ellos son algo forzadas e incluso el tropo de pez fuera del agua de la protagonista queda algo más irreal de lo que debería.

En definitiva, nos encontramos con un pasatiempo que no busca complicaciones. El vaivén general en el tono de 'I love that for you' y el no saber exactamente qué quiere contar ya sea sobre este mundillo o sobre los protagonistas causa que la serie no despegue.