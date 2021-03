‘La Luna Negra’: la joya oculta del fantaterror satánico de Imanol Uribe, recuperada por la Filmoteca Española para ver gratis online

La Filmoteca Española sigue con su incansabe recuperación de cine olvidado y perdido español a través de sus proyecciones de Sala B, comisariadas por Álex Mendíbil, y su canal online Flores en la sombra. Esta semana le toca el turno a una rareza absoluta del cine de terror español, ‘La luna negra’ de Imanol Uribe, un largometraje perteneciente a la serie sobre brujería ‘Sabbath’ que puede verse en vimeo hasta las 12:00 del 5 de marzo.

‘La luna negra’ fue un largometraje que, si bien está pensado para televisión en un formato encajado en 1:66, fue estrenado también en cines durante un recorrido muy poco exitoso. Fue dirigida por Imanol Uribe en 1989, rompiendo una racha de sequía del fantástico y el terror es España que no tendría continuidad hasta mediados de los 90, siendo una de las pocas obras reseñables en una década estigmatizada por la Ley Miró y el rechazo de pleno al género en la península ibérica. Forma parte de una serie de ejemplos muy particulares surgidos de apellidos de prestigio.

Una rareza en el fantaterror español

Podría englobarse junto a los proyectos como ‘Angustia’ (1987) de Bigas Luna, ‘El sueño del mono loco’ (1989) de Fernando Trueba o la también contemporánea ‘El niño de la luna’ (1989), que rima no solo con el título sino con su temática, quizá menos intensa en el terror, pero con el mismo interés por el sendero de la mano izquierda. De hecho, ‘La luna negra’ no desentona con la obra de Agustí Villaronga, quien años más tarde dirigió otra rara avis como es ’99.9’ (1997) que, junto a la de Uribe y ‘Memorias del ángel caído’ (1997) conforman una trilogía satánica moderna del cine español que urge reivindicar.

Fuera de la gran época dorada del fantaterror de los 70, ni los propios creadores se notaban cómodos realizando terror ni el público parecía estar preparado para aceptarlo. Según la hoja de sala digital de la proyección de la filmoteca, Mendíbil apunta que durante la presentación de la película en el Festival de Sitges de ese año, el cronista de La Vanguardia señalaba: "Yo es que no me imagino una película de terror con actores españoles". Lo que dice mucho del tejido cultural de aquella época y lo difícil que era sacar adelante cine de género.

No es de extrañar que el primer nombre que rondaba sobre el proyecto fuera Iván Zulueta que fue desechado tras nueve meses de espera desechando varios guiones de Juan Tébar, por lo que se le pasó el encargo a Imanol Uribe, un director sin mucha vocación en el fantástico que hizo su trabajo escribiendo un guion que le costó sacar adelante, según sus palabras para rodarlo con tiempo suficiente en localizaciones de La Granjilla de La Fresneda en El Escorial. En este, tenía que trabajar sobre el mito hebreo de Lilit, mujer que buscaba la igualdad frente al hombre que se rebeló ante las exigencias de sometimiento de Adán en la postura sexual y lo abandonó.

Dentro del subgénero de niños malévolos

El reto del film es ubicar esa mitología en la sociedad Española de la época, fruto de la mezcla entre el auge global de la cultura del neoliberalismo encarnado en el fantasma de la bonanza previa debacle económica en los 90 y la entrada de España en Europa, perfectamente visualizados en la pareja de Lydia Bosch y sus modernos trajes de diseño o José Coronado, haciendo del José Coronado de la época, un hombre de negocios de gomina y traje irresistible para las mujeres que hoy sería padre de familia numerosa en el barrio de Salamanca.

‘La luna negra’ va introduciendo sus elementos sobrenaturales con calma, dentro de una historia cotidiana de madre divorciada de familia acomodada, un grupo de personajes urbanitas y rurales creíbles en su cotidianeidad, pero que nos son ajenos, ya que el director no muestra demasiada simpatías por ellos, creando una distancia que se traduce en una frialdad poco común que se traduce en un aurea siniestra de creciente atmósfera opresiva.

Partiendo de los mimbres del cine satánico de los 70, como ‘El exorcista’ (1973) o ‘La profecía’ (1976), ya que no deja de ser una nueva visión del cine de niños poseídos o malvados, Uribe no abusa de los recursos de terror tradicionales y apenas hay una muerte destacable a lo largo del film, pero sí consigue que sus momentos extraños acumulen una sensación de condena inevitable para unos personajes al son de un poder mayor frente al que poco van a poder hacer.

Curiosas convergencias con 'Hereditary'

Una apuesta por el horror adulto que adelanta algunos momentos de películas que han reformulado a Roman Polaski y William Friedkin como ‘Hereditary’ (2018), cuya niña protagonista es “llamada” por una fuerza mayor mientras está poseída, con escenas similares como la visión de un fuego, revelaciones nocturnas en sueños con planes maestros que dejan a los personajes a merced del mal, esos mismos personajes que acaban siendo pasto de las llamas y el plan satánico propio de sectarios que esperan el día del demonio, en una coda oscura, por cierto muy adelantada a su época.

Más concreto incluso, es el uso cruel de la niña de animales muertos para crear un diorama que se revelará premonitorio al hacerse real en el ritual final, con ineludible parecido al film de Ari Aster. Pero es su atención a la deriva psicológica de los protagonistas y su puesta en escena sobria la que la emparenta con otros ejemplos recientes de horror adulto, lo que la convierte en una pieza casi inédita en la cinematografía española, en especial por sus temas tratados en el fondo de lo que relata.

Sin hacer ningún subrayado conceptual, Uribe es capaz de barnizar la sordidez del relato con lesbianismo oculto, empoderamiento laboral y sexual frente a un grupo de hombres que se revelan en su machismo resiliente como embusteros, mezquinos o inútiles. Pero nunca deja de funcionar como filme de horror puro, y se mueve hacia una revelación que lleva el dilema a tintes cósmicos, revelado con la naturalidad de un programa de radio en sonido diegético en un epílogo que no es muy diferente a lo que películas como ‘The Invitation’ (2015) han propuesto no hace demasiado tiempo.

Abriendo las puertas al diablo en el cine Español

Si hoy Coronado y Bosch son nombres comunes en el cine, al igual que Emma Suárez resultaban todavía actores emergentes que en otras circunstancias podría no haber sido sencillo juntar, ya que en el reparto también tenemos a otros intérpretes consagrados como Fernando Guillén, Amparo Muñoz, Fernando Sancho o Mario Adorf. Si a ello sumamos la música de José Nieto y la fotografía de Javier Aguirresarobe en rotundos 35 mm, tenemos un filme de mayor empaque y resultados visuales que gran parte de títulos con mucha fama.

‘La luna negra’ fue la primera de las seis veladas de sábado en la primera cadena que compusieron el insólito ciclo ‘Sabbath’, una colección de películas coproducidas por Televisión Española y otros países de Europa, con un presupuesto 150 millones de pesetas (unos 900.000 €) para cada filme, en el que se incluyeron otras cinco obras sobre distintos aspectos de la brujería como ‘La leyenda del cura de Bargota’ de Pedro Olea, ‘La máscara del demonio’ de Lamberto Bava; ‘María la loba’; ‘Anna Goldin, la última bruja’, y el folk horror portugués ‘La maldición de María Alva’.

‘La luna negra’ sigue creciendo en el tiempo gracias a su propuesta de riesgo de Uribe, cuya marca se deja notar incluso en las escenas de sexo –con un momento que repetiría en ‘Días Contados’ (1994)–, que causó no pocos traumas infantiles en su estreno y que junto a ‘Historias del otro lado’ (1988) de Garci abrió las puertas al renacimiento del terror televisivo con la maravillosa antología ‘Crónicas del mal’ (1992) siguiéndoles los pasos antes de que 'El día de la bestia' (1995) hiciera que dejara de ser raro ver cine fantástico con señores hablando castellano.