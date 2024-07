Es una de las mejores películas del año, pero pasó desapercibida en cines. Una fantástica ópera prima que puedes ver en streaming

Son muchos los títulos pequeños que pasan fugazmente por cartelera, y algunos se cuelan entre lo más interesante del año. 'How to have sex' pasó de puntillas por cines españoles y es una de las películas más potentes del año. Si se os pasó en su momento, podéis verla ahora en streaming a través de Filmin y Movistar Plus+.

Fiesta, alcohol y sexo

Tara y sus dos amigas son unas adolescentes británicas que se van de vacaciones esperando vivir la experiencia al máximo: salir, conocer gente, irse de discotecas y beber hasta que el cuerpo aguante. Aquello promete ser el mejor verano de sus vidas... salvo porque no lo será.

'How to have sex' (2023) es una película inglesa y el debut en el largometraje de Molly Manning Walker como directora y guionista (más conocida en su faceta como directora de fotografía) y está protagonizada por Mia McKenna Bruce ('The Witcher'), Samuel Bottomley ('Tyrannosaur'), Lara Peake ('Nacido para matar') y Enva Lewis.

Aunque de buenas a primeras pueda recordarnos visualmente a películas como 'Spring Breakers', lo cierto es que bien poco tiene que ver. De hecho, una de sus principales virtudes es que aporta una perspectiva fresca a la vez que rotunda sobre un tema que ya hemos visto muchas veces en el cine.

Manning Walker sabe captar de forma bastante realista el ambiente fiestero en el que transcurre la historia, y se acerca a la historia sin intención de dar un discurso rancio sobre "los peligros a los que se expone la juventud", sino poniéndote en el lugar de la protagonista todo el rato.

Es difícil no empatizar con Tara, una adolescente que está en pleno proceso de cambios: por un lado, se acercan los resultados de los exámenes que decidirán si tiene nota suficiente para acceder a la universidad y sus perspectivas no son las mejores. No solo cree que no va a llegar al mínimo sino que ni siquiera tiene claro qué es lo que quiere hacer con su vida en el futuro.

Por ello, ese verano para ella es un punto de inflexión, el último que podrá pasar con sus amigas antes de que estas sigan el camino que ya tienen decidido para su futuro, en el que no está claro que esté incluida su amistad. Aunque sea por última vez, quiere divertirse con ellas y sentirse parte del grupo.

La película sabe retratar ese momento de indecisión tan propio de la adolescencia, donde cuesta diferenciar a veces lo que quieres realmente de lo que haces simplemente por sentirte integrada, por inexperiencia o por pura supervivencia. Un momento de vulnerabilidad que, por desgracia, hay personas que están dispuestas a aprovechar de la peor manera posible.

La directora profundiza en el tema del consentimiento, de cómo va más allá de decir "sí" o "no", y de esa cárcel de presión social que muchas veces se construye a través de frases aparentemente inofensivas y de personas que dicen preocuparse por ti. Y lo hace con la suficiente sutilidad para que lleguemos a las mismas conclusiones de su desorientada protagonista, sin necesidad de ir subrayándolas una a una.

'How to have sex' es una estupenda ópera prima que nos muestra a través de los ojos de la protagonista los límites del consentimiento. Un coming of age con el que es muy fácil empatizar porque presenta emociones que pueden resultarnos dolorosamente familiares.

En Espinof | Las 21 mejores películas de adolescentes de ayer y de hoy

En Espinof | Las 14 mejores películas de 2024 (por ahora)