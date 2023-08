'The Witcher: todo lo que sabemos de la temporada 4 de la serie de fantasía de Netflix con Liam Hemsworth en lugar de Henry Cavill

En Netflix siempre apostaron con fuerza por 'The Witcher', la serie de fantasía basado en los libros de Andrzej Sapkowski con Henry Cavill dando vida a Geralt de Rivia. Sin embargo, esta adaptación va a sufrir un gran cambio en su temporada 4, ya que el antiguo hombre de acero de DC se baja del barco y el actor australiano Liam Hemsworth ocupa su lugar interpretando al gran protagonista de la función.

La cuestión es que el espectáculo debe continuar y ahora toca hacer una parada en todo lo que sabemos sobre la temporada 4 de 'The Witcher', desde los cambios en el reparto hasta su historia, sin olvidarnos del nuevo plan de Netflix para su rodaje y cuál es el futuro de la serie más allá de la siguiente tanda de episodios.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de 'The Witcher' en Netflix?

El plan inicial era tenerla lista para un estreno a finales de 2024, muy probablemente en diciembre de este año. Sin embargo, ha sido aplazada de forma indefinidad, por lo que habrá que esperar hasta bien entrado 2025 para poder ver la temporada 4 de 'The Witcher' en Netflix. Y eso si la plataforma no decide cancelarla, que hay varios precedentes de actuar así por su parte.

La historia

El final de la temporada 3 deja abiertas tres grandes vías narrativas de cara a su cuarta entrega. Por un lado, Geralt viaja rumbo a Nilfgaard acompañado de Jaskier y Milva para intentar localizar a Ciri y rescatarla del peligro que el brujo cree que acecha sobre ella. Por otro lado, Yennefer ha formado la Logia de Hechiceras, un poderoso grupo que sin duda intentará ampliar en los próximos episodios de la serie.

Por último, Ciri ha decidido hacerse llamar Falka en su unión con los Ratas, una organización de adolescente criminales que ya pudimos ver brevemente en la temporada 3 y en cuya historia se profundizará en una precuela de 'The Witcher' rodada en Sudáfrica titulada 'The Rats' que se rodó entre abril y julio de 2023, por lo que llegará a Netflix antes de la temporada 4.

Reparto y protagonistas de la temporada 4 de 'The Witcher'

La gran novedad de la temporada 4 de 'The Witcher' es que Liam Hemsworth ('Los juegos del hambre') dará vida a Geralt de Rivia, heredando así el personaje encarnado en las tres primeras entregas por Henry Cavill. Este último lanzó el siguiente comunicado cuando anunció su salida de la serie en el que daba la bienvenida al actor australiano:

Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Como sucede con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que he pasado encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar.

Por su parte, Hemsworth reaccionó a su fichaje por la serie de Netflix destacando que "como fan de The Witcher, estoy encantado de tener la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita coger las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura. Henry, he sido un fan tuyo durante años y me ha inspirado lo que has aportado a este querido personaje. Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher".

Obviamente, la temporada 4 de 'The Witcher' contará con varias incorporaciones adicionales, pero Netflix todavía solamente ha concretado otro fichaje más, y es uno importante: Sharlto Copley, el protagonista de la inolvidable 'District 9', dará vida a Leo Bonhart, un violento cazarrecompensas que es además uno de los villanos más sanguinarios de este universo. Otros personajes que veremos en la temporada 4 son Regis, un poderoso vampiro con dotes de cirujano para el que Netflix está intentando contratar a una estrella de Hollywood, y Zoltan Chivay, un veterano de guerra y viejo amigo de Geralt, pero todavía se desconoce qué actores los interpretarán.

Además, la temporada 4 traerá de vuelta a infinidad de miembros del reparto en entregas anteriores. Obviamente, Anya Chalotra seguirá siendo Yennefer, mientras que Freya Allan repetirá como Ciri, pero también podemos dar por segura las vueltas de Joey Batey como Jaskier, Meng’er Zhang como Milva, Anna Shaffer como Triss Merigold, Rochelle Rose como Margarita Laux-Antille, Therica Wilson-Read como Sabrina Glevissig, Safiyya Ingar como Keira Metz, Cassie Clare como Philippa Eilhart, Mecia Simson como Francesca Findabair, Mimi Khayisa como Fringilla Vigo, Ben Radcliffe como Giselher, Christelle Elwin como Mistle, Fabian McCallum como Kayleigh, Aggy K. Adams como Iskra, Juliette Alexandra como Reef y Connor Crawford como Asse.

'The Witcher': rodaje de la temporada 4

El plan inicial que manejaba Netflix era que las grabaciones de la temporada 4 arrancasen en septiembre de 2023, pero la huelga de guionistas y actores en Hollywood llevó a la que empresa reconsiderase y aplazara el rodaje hasta 2024, sin concretar la fecha exacta en la que se retomará la producción de los nuevos episodios.

El futuro de 'The Witcher' en Netflix

Netflix redobló su confianza en 'The Witcher' al anunciar su renovación por una temporada 5 antes incluso del estreno de la tercera. Teniendo en cuenta su innegable bajón en audiencias, está por ver que no se hayan arrepentido, pero en principio el plan es que el rodaje de las dos siguientes entregas se haga de forma consecutiva, seguramente con la esperanza de que eso abarate costes.

Eso sí, recordemos que Cavill comentó en su momento que él se había comprometido por 7 temporadas, cosa que acabó no siendo del todo cierta, por lo que la serie debería continuar más allá de su quinta entrega.

Tráilers, imágenes y póster

Todavía ni siquiera ha arrancado el rodaje de la temporada 4 de 'The Witcher', por lo que, obviamente, no tenemos ningún tipo de imagen, cartel o tráiler de los nuevos episodios.

