El esperado regreso de 'The Witcher' se merecía algo mejor que esto: 'Sirenas de las profundidades' es una película sólida pero muy prescindible

Nadie puede poner en duda que 'The Witcher' llegó a ser una de los títulos emblema de Netflix. De hecho, su primera temporada aún se mantiene en la lista de las series más vistas de toda la historia de la plataforma. Sin embargo, su popularidad fue menguando con cada nueva entrega y la controvertida salida de Henry Cavill tampoco ayudó demasiado.

Y es que aún está por ver cómo responderá el público ante el fichaje de Liam Hemsworth para sustituir a Cavill. Desde Netflix han confirmado que los nuevos episodios llegarán este mismo 2025, pero antes es el turno de 'The Witcher: Sirenas de las profundidades', una película que da algo que muchos fans de este universo pedían, pero a cambio llega demasiado tarde como para lo que ofrece aporte gran cosa.

A medio gas

La historia de 'The Witcher: Sirenas de las profundidades' se sitúa entre el quinto y el sexto episodio de la primera temporada de la serie. Recordemos que la misma llegó a Netflix en diciembre de 2019, por lo que su capacidad de impacto en este universo está profundamente limitada de antemano. A fin de cuentas, sirve para llenar un vacío que solamente los muy fans de esta saga creada por el escritor Andrzej Sapkowski podían llegar a echar realmente de menos.

No me olvido de que es la segunda película animada de 'The Witcher', pero en el caso de 'La pesadilla del lobo' sí cumplía una función importante para presentar a los fans de la serie a Vesemir, un personaje que tendría mucha importancia en la temporada 2. En el caso de 'Sirenas de las profundidades' no hay nada a lo que agarrarse más allá de su consistencia a modo individual. Por suerte, no estamos ante otra caso como la muy deficiente 'El origen de la sangre'.

Una cosa a la que 'The Witcher' siempre ha prestado atención es al hecho de que Geralt es un cazador de monstruos que presta sus servicios a quien lo necesita y puede pagarlo. Sin embargo, la propia duración de cada episodio llevaba a que en más de una ocasión quedase la sensación de que se podía haber profundizado un poco más en esa aventura semanal.

Eso es algo que no sucede en 'Sirenas de las profundidades', pues si algo hace bien este largometraje dirigido por Kang Hei Chul es que resuelve de forma satisfactoria la historia que plantea, dejando espacio a que los personajes que solamente van a aparecer aquí tengan la suficiente entidad como para que no sean perfectamente intercambiables por otros. Dicho esto, una cosa es la solidez y otra que estemos ante una película brillante en algún aspecto.

A decir verdad, lo más llamativo de toda la película es que Geralt tiene la voz de Doug Cockle, el mismo actor de todos los videojuegos. Eso es algo que no pocos reclamaban y en 'Sirenas de las profundidades' se le nota tan cómodo en el personaje como un guante hecho a medida. Además, aquellos que no estuviesen familiarizados con los videojuegos seguro que notan que su interpretación va en una línea similar a la de Cavill, pues este último tomó como referencia principal a Cookle a la hora de moldear su actuación como el protagonista de 'The Witcher'.

Más allá de Cookie, el trabajo vocal es bastante efectivo, tanto de aquellos actores que retoman los personajes de la serie como por parte de los recién llegados a este universo. Sin embargo, los arcos que propone el guion firmado por Mike Ostrowski y Rae Benjamin se sienten más convencionales de lo deseado. Los ingredientes están ahí para hacer algo quizá no memorable aunque sí muy estimulante, pero la historia acaba sintiéndose como una etapa de paso más para Geralt. Y eso que cambios en la historia original han hecho unos cuantos, pero con escaso efecto.

Una lástima, porque en esas idas y venidas para averiguar qué estaba pasando exactamente había material para profundizar realmente en sus motivaciones y en la dinámica que hay en este mundo, donde a veces se hace una equivalencia entre el miedo/odio al diferente y cómo eso lleva a querer acabar con los monstruos simplemente por el mero hecho de ser unas criaturas con una apariencia amenazante.

Como decía antes, tampoco ayuda que sepas de sobra qué no puede pasarle nada realmente importante a los personajes ya conocidos, lo cual lleva a que la impresionante batalla final se desluzca un poco. Y es que es imprescindible que el espectador se crea la sensación de peligro y las posibles repercusiones de lo que suceda que se nos quiere vender para meterse más de lleno en la historia. 'Sirenas de las profundidades' fracasa con estrépito en este punto.

A cambio, 'The Witcher: Sirenas de las profundidades' tiene un ritmo fluido, la dinámica entre Geralt y Jaskier sigue siendo un punto fuerte, un acabado visual atractivo -aunque reconozco que esperaba algo más de osadía por ahí más allá de la sobredosis de violencia gráfica- y una duración ajustada para funcionar bien a modo de pasatiempo de fantasía. El problema es que no puede luchar contra la apatía de cualquier espectador que la vea como algo que no hacía falta a estas alturas. Y mucho me temo que no voy a ser yo quien le diga que está equivocado si tiene esa idea.

