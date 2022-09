Si tienes nostalgia veraniega, en Amazon Prime Video puedes ver esta refrescante dramedia adolescente que es un estupendo "coming of age"

El género adolescente nos ha dado grandes comedias como 'Chicas Malas' o 'Supersalidos', en las que a través del humor nos hablan de ese momento de cambio en el que pasamos de la adolescencia a la madurez. 'Mi mejor verano' es una divertida dramedia sobre la adolescencia y el despertar sexual y la tenéis en Amazon Prime Video.

Verano de 2003

"¿No es curioso como nunca nos acordamos mucho del verano? Es como si fuera una secuencia general de momentos felices. Sensaciones que permanecen como cuando se te quedan las manos pegajosas por el helado. Incluso, a veces, los recuerdos se entremezclan entre sí". Así empieza 'Mi mejor verano' ('Summer '03'), la ópera prima que escribe y dirige Rebecca Gleason (aunque ya tenía experiencia en series como 'Community').

La historia nos presenta a Jamie, una adolescente de 16 años que afronta una crisis familiar: su abuela se está muriendo y antes dejar este mundo decide confesarle a todos los miembros de su familia lo que de verdad piensa de ellos. La insólita confesión que le deja a Jamie hará que su familia se tambalee y dará pie a que su verano se convierta en una montaña rusa de emociones.

Desde el principio, la cinta adelanta sus intenciones con esa primera secuencia casi onírica de momentos fugaces. Tal como sugiere Jamie, la historia sintetiza la esencia de un verano de adolescencia, donde pasarán cosas divertidas, dramáticas, instantes tediosos que olvidaremos en el futuro y otros muy concretos en los que parece que se detenga el tiempo.

Precisamente, la película maneja varios tonos a la vez sin desbordarse por ningún lado: como cualquier adolescente, Jamie vivirá momentos tristes y momentos felices, cometerá errores y su familia no será tan perfecta como ella espera pero, al final, todo eso le servirá para estar un paso más cerca de saber quién es.

Helados y autodescubrimiento

Sorprende también cómo la película integra el tema del descubrimiento de la sexualidad. A pesar de que empieza como una broma (la confesión de la abuela es un gag cómico sensacional), su desarrollo es bastante interesante, a través de un tono ligero y lo presenta sin dramatizarlo en exceso: sencillamente, algo normal en la vida de cualquier adolescente.

Joey King ('Bullet Train') está estupenda como Jamie, construyendo un personaje con sus dosis justas de curiosidad y picardía, sin caer en la carictatura de la típica borde cínica. Le acompañan Andrea Savage y Paul Scheer como sus padres, June Squibb como la abuela y Jack Kilmer como el "hot priest" de la función.

Si bien en su conjunto resulta una mezcla refrescante y siempre entretenida, el filme pincha un poco de cara al final. El clímax de la historia se antoja bastante más flojo, cuando era la ocasión perfecta para desmelenarse y aprovechar su máximo potencial dramático y cómico. La escena final no consigue tener el impacto emocional que se esperaba de ella y se queda en poco más que curiosa.

'Mi mejor verano' es un divertido coming of age que evoca las sensaciones de esos veranos de adolescencia, a través de una delirante comedia que no renuncia a desarrollar el conflicto dramático del personaje. Pese a que su desenlace no alcanza todas sus posibilidades, es una refrescante propuesta muy bien defendida por Joey King.